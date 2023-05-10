CHP'li Engin Altay: AK Parti'nin listesinde Hizbullah üyesi, FETÖ'cü milletvekili adayları var

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altay, dün İkitelli, Esenyurt ve Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Altay’ın ilk durağı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oldu.

Altay burada OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Altay’a CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır ve milletvekili adayları Kazım Özeren, Cemal Doğan eşlik etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Ben HÜDA PAR'a da HDP'ye de terör örgütü diyemem. Ama PKK da terör örgütüdür, Hizbullah da terör örgütüdür. Bizim listemizde PKK'lı terörist yok ama AK Parti'nin listesinde kimse kusura bakmasın Hizbullah üyesi milletvekili adayları var. Hala FETÖ'cü olan, gizli FETÖ'cü olan listelerinde adayları var. Bunu da herkesin bilmesi lazım” dedi.

CHP'li Engin Altay, ziyaretleri sırasında şunları söyledi:

"20 YILDA YAPAMADIKLARI İÇİN 5 YIL SONRASINA HEDEF KOYMAK SINIFTA KALMAKTIR"

Bir siyasi iktidar 20 yıl ülkeyi yönettikten sonra, ekonomik hedeflerini aşağıya çekmesi, önce tutturamaması, sonra bir 5 yıl sonrası için hedef ortaya koyması sınıfta kalmaktır. Sınıfta kalmak, bunun başka bir biçimi yok. Biz size ne yapacağız? Biraz onu söyleyelim. Sanayicilerimizin ve esnafımızın elektrik borçlarının faizini sileceğiz. Şimdi para nerede demeyin. Bir sürü şey vaat ediyor Bay Kemal. Erdoğan da 'ya nereden bulacaksın da emekliye iki bayram ikramiye vereceksin? Nereden bulacaksın da EYT'yi çıkaracaksın? Nereden bulacaksın 3600 yapacaksın' dediği Bay Kemal bastırınca hepsini yaptı. Yaptı da yarım yamalak yaptı. Bayram ikramiyesini biz '8 bin 500 lira asgari ücret vereceğiz' diyoruz. Beyefendi o zaman da biz asgari ücret demiştik. o ise bin lira verdi, şimdi 2 bin yaptı. Bize göre, emeklinin Ramazan Bayramı'ndan kalan 6 bin 500 lira devletten alacağı var. Devletten alacağı olduğu için biz devlette devamlılığa inanıyoruz. Her ne kadar miras Erdoğan’dan kalan enkaz olsa da biz Kurban Bayramı'nda emeklinin hesabına 15 bin lira yatıracağız. Bu sadece burada kalmayacak tabii herkesin refah payı atacak.

"TİCARET ERBABINA SİCİL AFFI GETİRECEĞİZ"

Demin söylediğim gibi devlete ahlak, adalet, liyakatle donatın hiç korkmayın milletin huzuru refahı kendiliğinden artar. Dolayısıyla arıtma tesisi siz çok ilgilendirmiyor ama arıtma tesislerinde enerji bedelini devlet ödeyecek. Bu niye? Çevreye alan hassasiyetten dolayı. Bu çevreyi gelecek kuşaklara temiz bırakmak zorundayız. Her OSB'de teknik eğitim veren, burada var zaten 6 yıllık liseler açacağız. Meslek liseleri ve teknoloji liseleri kuracağız. Enerji kooperatiflerinin yaygınlaşmasını teşvik edeceğiz. Yenilenebilir enerji için maksimum sübvansiyon yapılacak. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu teknik personel yetiştirecek mesleki eğitim politikalarını kararlılıkla takip edeceğiz. Ayrıca sizin vereceğiniz ücretler dışında devlet destekleri olacak ve KOBİ şirketlerinin KDV alacakları gecikmeden ödenecek. Katma değer ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlayacağız. Devletten alacağınız var biliyorum, hepsini ödeyeceğiz. KOBİ'lere vergi indirimi ve teşvik vereceğiz. Kara listeyi sileceğiz bir defaya mahsus kara listede olan KOBİ’ler için söylüyorum. KOBİ kredileri için bankaların sizden aldığı sigorta ve muamele ücretlerini kaldıracağız. Ticaret erbabına sicil affı getireceğiz. Kira stopajını kaldıracağız. BAĞ-KUR prim borcu olsa dahi esnafın sağlık haklarından yararlanmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Esnafımızın emeklilik için geriye dönük borçlanmasının önünü açacağız. Esnaf destekleri sigorta kolunu kuracağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİŞKİ KURAN HERKESİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Hepimizi ilgilendiren bir şey var; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Türkiye'deki farklılıkları zengin olarak görmek lazımken bunları kaşıyarak siyaseten çıkar elde etme zihniyetine son vermek lazım. Şunu demeye çalışıyorum ateşle oynamamak lazım. Şunu demeye çalışıyorum bu ülkedeki farklılıkları zenginlik olarak görebilmek lazım. Biraz önce başkanla sohbet ediyorduk 'Yugoslavya 7’ye bölündü. 40 senedir terörle uğraşıyoruz Türkiye çok şükür hala bir ve bütün' dedi. Bu böyleyse bu hükümetlerin başarısından değil, bu Türkiye'yi bölmek isteyenlerin beceriksizliğinden değil. Bu Kürt'le Türk'ün bin yıldır et ile tırnak oluşundandır. Bunu böyle biliniz. Bunun altında başka bir şey aramayacağız. Bu Alevi'yle Sünni'nin bin yıldır et tırnak oluşundandır. Başı açıkla başı kapalının bin yıldır birbirine ışıldayan gözlerle sevgiyle bakmasındandır. Bu farklılıkları kaşıyarak siyasette prim yapmak isteyen herkesin ve terör örgütleriyle ilişki kuran herkesin Allah belasını versin. Bu ülkede işine gelince terör örgütü liderine 'Sayın' deyip, işine gelmeyince 'Bebek katili' dersen bu iş olmaz. PKK terör örgütü Türkiye için büyük bir tehdittir. Devlet amansız bir şekilde, katı bir şekilde bunlar hesaplaşması lazım. Aynı şekilde IŞİD terör örgütüyle de aynı şekilde FETÖ terör örgütüyle de ve şimdi AK Parti'nin içine kaçan Hizbullah terör örgütüyle de amansız şekilde bu ülkenin hesaplaşması lazım.

"AK PARTİ'NİN LİSTESİNDE HİZBULLAH ÜYESİ OLAN, FETÖ'CÜ OLAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VAR"

HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir partidir. Bir üyesi Meclis'i ayda bir hafta yönetir. Meclis Başkanvekili HDP milletvekilidir. Ben HÜDA PAR'a da HDP'ye de terör örgütü diyemem. Ama PKK da terör örgütüdür, Hizbullah da terör örgütüdür. Bizim listemizde PKK'lı terörist yok ama AK Parti'nin listesinde kimse kusura bakmasın Hizbullah üyesi milletvekili adayları var bunu da millet böyle bilsin. Hala FETÖ'cü olan, gizli FETÖ'cü olan listelerinde adayları var. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Yalan politikalarla, tuzaklarla kimsenin Millet İttifakı'nın iktidarını engelleme gücü de yok. Bunun da bilinmesini istiyorum. Arkadaşlar işin özü şu: Savaşa girmiyoruz, seçime gidiyoruz. Herkes iddiasını ortaya koyacak. İşte Bay Kemal diyor ki 'Emekliye 15 bin vereceğim. KOBİLERİ destekleyeceğim, sanayicinin önünü açacağım. Enflasyonu düşüreceğim, Türk lirasını diğer yabancı paralar karşısında değerini koruyacağım.' İddiamız bu. Tane tane gerekçeleriyle kaynaklarıyla bunu söylüyoruz.

"AK PARTİ HEDEFLERİNİ TUTTURAMADI, ŞİMDİZ '10 YIL GERİDEN GİDECEĞİM' DİYOR"

AK Parti '10 yıl geriden gideceğim ben' diyor: AK Parti iddialarını biraz önce size söyledim. Daha önce koyduğu 2023 için koyduğu hedefleri tutturamamış, 2028’e daha düşüğünü koymuş. Yani '10 yıl geriden gideceğim ben' diyor. Bunu en iyi siz sanayiciler anlar. Bu hedeflerin revize edilmesi ve 10 yıl öncenin altına çekilmesini Türkiye için ne büyük bir ekonomik sıkıntı olduğunu en iyi sizler anlarsınız burada. Ama şimdi şöyle bir sorunuz var. Kimse Allah ile aldatmayacak, kimse bayrak ile de kandırmayacak. 86 milyonun Allah ile aldatılacağına inanmıyorum, bayrak ile de kandırılacağına inanmıyorum. Kimse, yani siyasi genel başkanlar için söylüyorum. Orta yerdeki genel başkanların hepsine saygım var ama kimse, hiçbirisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha milliyetçi, daha vatanperver de olamaz.”

CHP Grup başkanvekili Altay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ziyaretinin ardından Esenyurt’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının il ve ilçe başkanları, Gaziler Derneği yöneticileri, muhtarlarla bir araya geldi. Altay’a CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Millet İttifakı ilçe başkanları, milletvekili adayları Cemal Doğan, Kazım Özeren, Özlem Durağı, ilçe Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri eşlik etti. Esenyurt Muş İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde konuşan Altay, İmamoğlu’nun uğradığı saldırıya değindi.

CHP'li Engin Altay şunları söyledi:

“ERZURUM’DA YAŞANAN BİR PLROKOVASYON ÇOK AÇIK VE NET"

Nereden gelirse gelsin, hoş olmadı Erzurum’da yaşanan manzara. Telefonla bana bağlanıldığında ben dedim ki önce, 'Ekrem beye değil, Erzurumlulara geçmiş olsun.' Onların, bu olayın Erzurum’da yaşanmasına çok üzüldüğünü, çok incindiğini biz biliyoruz. Bu bir provokasyon çok açık ve net. Ankara’dan insanların otobüslere bindirilerek Erzurum’a götürüldüğünü, orada mevzilendiğini biliyoruz. Bir kurtuluş olacak. Halk savaşıyor. Yoksulluktan kurtulacağız, yolsuzluktan kurtulacağız, uyuşturucu bataklığına düşen gençlerimizi kurtaracağız, mültecilerden Suriyelilerden kurtulacağız. Bir partinin genel başkanına 'Allahsız, dinsiz' diyemezler arkadaşlar. Cenabı Allah, Peygamberimize böyle bir emir vermiş. 'Savaş' dediğim işte bunlar, bu hakaretler bu kirlilik. Bu zehirli, toplumu ayrıştıran dildir. Bir başka siyasi partinin genel başkanı, 'Kılıçdaroğlu’na basılan her mühür bayrağa sıkılan kurşundur' diyemez. Bu toplumu bölmektir ayrıştırmaktır. Kimse kimsenin imanının sorgulayamaz. Kimse kimsenin vatan sevgisini sorgulayamaz bu hadsizliktir.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN’IN İSMİNİ 20 GÜNDÜR ZİKRETMEDİ, AĞZINA ALMADI"

Onun için bizim Cumhurbaşkanı Adayımız Erdoğan’ın ismini 20 gündür zikretmedi, ağzına almadı. Ama yanlışları söylemesin mi? Fiyatlar ateş pahası olmuş, söylemesin mi bunu? Tarlada satılan soğan 1 lira pazarda 30 lira bunu söylemesin mi? İstanbul’un sokakları caddeleri mahalleri ister sığınmacı deyin ister mülteci deyin İstanbullular bunlardan mutsuz, çocuğunu bakkala gönderemez duruma gelmiş bunu dile getirmeyelim mi? Sınır namus diyoruz, sınır kevgire dönmüş. Temel Karamollaoğlu mu getirdi bunları? Ülkeye bunları söylemeyelim mi? Bir saldırgan tutum devem ediyor. Kamuda çok büyük israf var, millet açken saraylar hamamlar şatafatlı hayatlar bunları söylemeyelim mi?”

Altay son olarak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, İlçe Başkanı Murat İmrek ile Bağcılar'da bulunan Matbaacılar Sitesi yönetimi, esnaf ve çalışanlarla bir araya geldi. Altay ve beraberindekiler sektörün ve çalışanların sorunlarını dinledi.

Kaynak: ANKA