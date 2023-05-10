Devlet Bahçeli, Erzurum'daki saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Mitingi taşlayanları görmezden geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yapılan taşlı saldırıda, İmamoğlu’nu suçladı. Bahçeli, "Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum’a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum’a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı, Trabzon’un yüz karasıdır" dedi.

TAŞI ATANLARI GÖRMEDİ; İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Partisinin Trabzon mitinginde konuşan Bahçeli, yine Millet İttifakı’nı hedef aldı. Bahçeli, Erzurum’da yaşanan taşlı saldırıyı ‘İmamoğlu’nun provokasyonu’ olarak nitelendirdi.

Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Erzurum’da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde aklı selim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Erzurum’da kurulan dış bağlantılı tuzak dadaşların şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur"

Seçimlere ilişkin de konuşan Bahçeli, "Hep birlikte başaracağız. 14 Mayıs 2023'te aziz milletim sıra sende milli irade kutuplaşmayı tahrik edenleri reddedecektir. Küresel medyaya umut bağlayan ABD’sinden AB ülkelerine kadar sırtını yaslayan muhalefet partilerine demokratik hesap mutlaka sorulacaktır. Bu nedenle aziz milletim sıra sende" ifadelerini kullandı.