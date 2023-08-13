Süleyman Soylu'nun talimatı rafa kaldırılmış: 'İçişleri Bakanlığı'nda hava değişti'

Gazeteci Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın havasının değiştiğini, selefi Süleyman Soylu'nun "Şununla konuşmayın, bunun telefonuna çıkmayın" şeklindeki talimatının da rafa kaldırıldığını söyledi.

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Süleyman Soylu'nun talimatı rafa kaldırılmış: 'İçişleri Bakanlığı'nda hava değişti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 57 kentte yeni görevlendirmeler yapılmış, 16 vali mülkiye başmüfettişi olarak atanmıştı. Böylece toplam 73 valinin görev yeri değişmişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, konunun detaylarını köşesine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selefi Süleyman Soylu döneminde haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı valileri de merkeze aldığını dile getiren gazeteci, "Devletin adamı değil, bakanın adamı olan bazı isimler, Türk idaresine de zarar veriyordu. O yüzden, eski bakanın tüm engellemelerine rağmen hem emniyette, hem valiler arasında beğenilen bir kararname çıkarılmış oldu" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Açıkçası İçişleri Bakanlığı'nın havası, bakanla birlikte değişmiş, eski bakanın 'Şununla konuşmayın, bunun telefonuna çıkmayın' dönemi de kapanmış. Şimdi oralara giremeyenler, isimleri bazı olumsuzluklara karışanlar olduğunu öğrendim."

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