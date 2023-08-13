CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor: Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarıyla ilgili olarak "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor: Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlıca aktörler haline geldiği tartışmada kimi partililer elle tutulur bir 'değişim' isterken, Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise genel başkan seçimleri için kurultayı işaret ediyor.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh yaşanan süreçle ilgili olarak şunları söylemekle yetindi:

"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

İmamoğlu'ndan seçim mesajı: Hem İstanbul'u hem de ilçelerini kazanacağız, milletin iktidarı için çalışacağızİmamoğlu'ndan seçim mesajı: Hem İstanbul'u hem de ilçelerini kazanacağız, milletin iktidarı için çalışacağızSiyaset

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş değişim
Son Güncelleme:
İddia: İmam Halil Konakcı, bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından korunuyor; 'benim söyleyemediklerimi söylüyor' İddia: İmam Halil Konakcı, bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından korunuyor
Birce Akalay hayranları dahil herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi Birce Akalay hayranları dahil herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi
Yaz aylarının vazgeçilmezi! Karpuz seçerken bilmeniz gereken teknik.. Bol sulu karpuz seçme tekniği Yaz aylarının vazgeçilmezi! Karpuz seçerken bilmeniz gereken teknik.. Bol sulu karpuz seçme tekniği
Perde arkası: Devlet Bahçeli'nin rahatlamış halinin nedeni belli oldu Devlet Bahçeli'nin rahatlamış halinin nedeni belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı
Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı
Yıllar sonra ekranlara döndüler: Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci'nin bölüm başı alacakları ücretler sızdı Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci'nin bölüm başı alacakları ücretler sızdı
Perde arkası: Devlet Bahçeli'nin rahatlamış halinin nedeni belli oldu Devlet Bahçeli'nin rahatlamış halinin nedeni belli oldu
İddia: İmam Halil Konakcı, bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından korunuyor; 'benim söyleyemediklerimi söylüyor' İddia: İmam Halil Konakcı, bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından korunuyor