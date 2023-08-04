İmamoğlu'ndan seçim mesajı: Hem İstanbul'u hem de ilçelerini kazanacağız, milletin iktidarı için çalışacağız

CHP içindeki değişim tartışmalarının en önemli taraflarından olan İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde hem İstanbul'u hem de ilçelerini kazanacaklarını söyledi. İmamoğlu, bir sonraki genel seçimlerde de milletin iktidarını kurmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

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İmamoğlu'ndan seçim mesajı: Hem İstanbul'u hem de ilçelerini kazanacağız, milletin iktidarı için çalışacağız

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışmasının taraflarından olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı bir programda yeni açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda CHP siyasetine ilişkin açıklama yapması ve planlarını duyurması beklenen İmamoğlu, Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar verdi.

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“HEM İSTANBUL SEÇİMLERİNİ HEM DE İLÇE SEÇİMLERİNİ KAZANACAĞIZ”

CHP’li İmamoğlu, “Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz, halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, yerel seçimlerde zafer kazanacaklarını belirterek bir sonraki genel seçimle ilgili de iktidar mesajı verdi:

“Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz, ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu yok.”

“MİLLETİN İKTİDARLARININ KURULMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İmamoğlu, vatandaşları dinlemeye devam edeceklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılmaz yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. Burada olduğu gibi gelen eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait, milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayın, buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz bunu herkes bilsin.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu CHP 2023 Seçim
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