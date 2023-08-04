Eski AKP milletvekili Metiner'den "hizip" çıkışı: Bir damarın AK Parti’yi siyaseten bitirmek için öyle bir hatta çekmeye çalıştığı biliniyor

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı “Yerel seçime giderken AK Parti: Ne yapmalı?” başlıklı yazısında, parti içine yönelik uyarılarda bulundu.

Metiner, son dönemde AKP siyasetinde bir daralma olduğunu ileri sürdü ve “Türkiye’deki değişimi doğru okuyamayan bir zihni kilitlenme var. İktidarı ne pahasına olursa olsun koruma düşüncesinin yol açtığı bir statükoya savrulma veya statükoyu muhafaza siyaseti var” ifadelerini kullandı.

“DEVLETÇİ ZİHNİYETE SAVRULMADAN BUNU YAPMANIN YOLU BULUNMAZSA…”

“Devleti sahiplenmek elbette çok önemli ve gerekli” diyen eski AKP Milletvekili Metiner, “Ama devletçi zihniyete savrulmadan bunu yapmanın yolu bulunmazsa, bir adım ötesi kendini devlet gören ve devleti de sadece kendisinin gören bir anlayışa savrulma ortaya çıkar ki bu her türlü zihinsel değişimin ölümü anlamına gelir” diye yazdı.

“İÇERDEN VE DIŞARDAN BİR DAMARIN AK PARTİ’Yİ SİYASETEN BİTİRMEK İÇİN ÖYLE BİR HATTA ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞI BİLİNMEYEN BİR ŞEY DEĞİL”

AKP içindeki güç kavgalarına dikkat çeken Mehmet Metiner, yazısını şöyle sürdürdü:

“AK Parti’nin öyle bir yere savrulduğunu söylemek haksızlık olur elbet. Ama kimi emarelerle birlikte içerden ve dışardan bir damarın AK Parti’yi siyaseten bitirmek için öyle bir hatta çekmeye çalıştığı bilinmeyen bir şey değil. Reis’in varlığı şimdilik buna engel.

Ama Reisçilik adı altında farklı bir sadakat anlayışıyla AK Parti’nin götürülmek istendiği yeri görmek lazım.

AK Parti’nin içinin şunun-bunun adamı biçiminde ayrışması, güç kavgalarının tohumlarının atılması, ilerde hizipçilik hastalığına zemin hazırlayacak ortamın oluşturulması da cabası bir sorun olarak duruyor karşımızda.

Reis’in güçlü liderliği şimdilik bunun da üstünü örtüyor.

Ama AK Parti’nin bağışıklık sisteminde bir zafiyet belirtisi ortaya çıktığında içerdeki bu sorunun baş ağrıtacağını şimdiden söylemezsek uyarı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz.”