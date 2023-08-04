CHP'nin zam sergisini kaymakamlık yasakladı: "Mitinge dönüşebilir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti.

KAYMAKAMLIKTAN 'İZİN' ÇIKMADI: SERGİ MİTİNGE DÖNÜŞEBİLİR

Fakat CHP'ye ilk yasak geldi. Bugün Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan stanta Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riskinin olduğu yer aldı.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem