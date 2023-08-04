İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tahmin edilen kişiler tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA