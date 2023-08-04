Cep telefonu her şeyi çözdü: Dehşete düşüren intiharın arkasından milyonluk çete çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin önüne atlayarak intihar eden Akif Fırat Pekşen'in cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu yüz milyonlarca liralık bahis çetesi çökertildi.

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Cep telefonu her şeyi çözdü: Dehşete düşüren intiharın arkasından milyonluk çete çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Kasım 2022 yılında gerçekleşen feci olayda belediyenin havuzlarında yüzme öğretmeni olarak görev yapan Pekşen, bahis borçları nedeniyle kendini Denizli-İzmir yolcu treni seferinin önüne atarak canına kıymıştı. Ekipler Pekşen'in cep telefonu parçalansa da incelemeye aldı.

BAHİS BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Pekşen'in, cep telefonundan elde edilen ve suç sayılabilecek nitelikteki deliller dolayısıyla soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de soruşturmaya dahil olmasıyla yasadışı bahis ve kumar oynattıran bir çetenin yönetici ve üyelerinin yapılanmaları keşfedildi.

Bahis çetesinin yurtdışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilirken, şüphelilerin banka hesaplarının 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine eriştiği ortaya çıktı.

Örgüte ait tekne, lüks otomobil ve gayrimenkul gibi varlıklar da araştırmalar sonucu ortaya çıkartılırken, 126 bahis oyuncusunun daha bilgilerine ulaşıldı.

Akif Fırat Pekşen'in araştırmalar sonucu bahis borçlarının bulunduğu ortaya çıktı.

LÜKS TEKNEDE YAKALANDI

Bahis örgütüne yönelik Aydın merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt lideri olduğu düşünülen F.Y. ve H.T. Kuşadası'ndaki lüks teknesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen F.Y. ve H.T. ile birlikte 4 kişi daha tutuklandı. (İHA)

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