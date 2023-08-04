THY'de 'namaz' krizi: 30 yıllık pilot işten atıldı

Türk Hava Yolları’nda 30 yılı aşkın süredir çalışan bir pilot işten atıldı. Sebebi ise “Uçuş sırasında kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” demesi.

Olay, bir yurtdışı uçuşunda yaşandı. Kaptan pilot ile ikinci pilot arasında, uçuşta esnasında namaz kılmak ve oruç tutmak arasında bir diyalog gerçekleşti.

Kaptan pilot bunun güvenlik açısından risk barındırdığını söyledi. Bunun üzerine ikinci pilot şikayetçi oldu.

GEREKÇE DAHİ SUNULMADI

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, sonucunda ise gerekçe dahi sunulmadan, kaptan pilotun işine son verildi. Karar, uçuştan birkaç gün sonra kaptan pilota sunulurken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın, sebebini soran pilota “Sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım” dediği öne sürüldü.

Uzmanlara göre de özellikle uzun uçuşlarda oruç tutulması riskli. Nedeni ise baş dönmesi, dikkat kaybı gibi olası etkiler.

Uçuş sırasında namaz kılmanın da uçuş güvenliği açısından riskli olduğu söyleniyor. Çünkü pilotlar zorunlu haller dışında bulundukları yeri bırakamıyorlar. Bu hem kendileri ve hem de uçakta bulunan yolcular için risk barındırıyor.

RİSKE BİR ÖRNEK

Uçuş sırasında pilotun bulunduğu yeri terk etmesine dair olumsuz örnekler oldukça fazla. Örneğin Rusya’da düşen Airbus 310 uçağı, kaptan pilotun koltuğunda olmaması, koltuğa oğlunu oturtması nedeniyle kontrolü kaybederek düşmüştü. Bu kaza onlarca kişinin hayatına mal olmuştu.

Fakat THY yönetiminin konuya dair ısrarı sürüyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Temmuz ayında yaptığı bir paylaşımda, kokpitte namaz kılmakla ilgili yeni düzenleme yapılacağını duyurmuştu.

Konu, THY kurullarında da daha önce tartışılmış birçok pilot uygulamanın risk barındırdığını belirtmişti.