Süleyman Soylu ile Ahmet Şık karşı karşıya geldi

Seçimlere 6 gün kala siyasiler seçim çalışmaları yoğunlaştırırken; TİP'in ve AKP'nin 2. bölge milletvekili adayları bugün karşı karşıya geldi.

ŞIK İLE SOYLU KARŞI KARŞIYA

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Beşiktaş’ta seçim çalışması yaptığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Şık, araçla tur atan Soylu’ya ‘Yargılanacaksın’ diye bağırırken; çevredekilere ‘hediye’ dağıtan Soylu buna güldü.

TİP o anları Twitter hesabından “Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz” notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Şık, Aralık 2022’deki Bütçe görüşmelerinde Soylu’ya sert tepki göstermişti. Şık, “Sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın” ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmanın ardından AKP’liler Şık’ın üzerine yürümüştü.