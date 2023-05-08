SOL Parti'den Muharrem İnce'ye açık çağrı

SOL Parti, “İnanın; bu kötülükler iktidarı gidiyor, bırakın inceldiği yerden kopsun” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Cumhuriyet’in en kritik seçimine sayılı günlerin kaldığı belirtilerek, “Kaybetme korkusu büyüdükçe mevcut iktidar ötekileştirici ve tehditkar bir dili devreye sokuyor. Dine ve milliyetçiliğe dayandıkça yalana iftiraya başvurmaktan çekinmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Mevcut iktidarın kaybetme korkusuyla kaos çağrısı yaptığı bir durumda seçimin ilk turda kazanılmasının son derece önemli olduğunu kaydeden SOL Parti, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye seslenerek, “Sayın İnce size açık çağrımızdır. İktidarın kötülüklerinin parçası olmayın. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaşanılacak 15 günlük kaosun ve kabusun parçası olmayın” dedi.

SOL Parti’nin bugün BirGün’de ilan şeklinde yayınlanan açıklaması şöyle:

“CUMHURİYET’İN İLERİCİ KAZANIMLARINI RAFA KALDIRDILAR”

“Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Kaybetme korkusu büyüdükçe mevcut iktidar ötekileştirici ve tehditkar bir dili devreye sokuyor. Dine ve milliyetçiliğe dayandıkça yalana iftiraya başvurmaktan çekinmiyor.

20 yılı aşkın süren iktidarları boyunca Cumhuriyet’in bütün ilerici kazanımlarını rafa kaldırdılar. Zengini daha zengin yaparlarken yoksulları daha da yoksullaştırdılar. Toplumsal barışı yok ettiler. Laikliği düşman görmenin yanısıra kadın düşmanı politikaların destekçisi oldular. Kamu kaynaklarını yağmaladılar. Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sürüklediler.

Yarattıkları ülke krizlerin pençesinde kıvranan insanların geleceğe kaygıyla baktıkları şiddetin baskıların kol gezdiği özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir ülkedir.

“MUHALEFETİN ORTAK İRADESİ BİR ADAY ETRAFINDA TOPLANIRSA BAŞARMAMAK İÇİN BİR NEDEN YOK”

Bu seçim bu kötülüklerden kurtulmak için bir fırsat sunuyor. Eğer muhalefetin ortak iradesi bir aday etrafında toplanırsa başarmamak için bir neden yoktur. Dolayısıyla mevcut iktidarı değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na; onun muhalif programını yetersiz buluyorsanız Parlamento seçimlerinde SOL Parti’ye oy vermeye çağırıyoruz.

Mevcut iktidarın kaybetme korkusuyla kaos çağrısı yaptığı bir durumda seçimin ilk turda kazanılması son derece önemlidir. İkinci turda yaratılacak kaos ikliminin sorumlusu olmak tarihi bir yanılgıdır.

İNCE’YE AÇIK ÇAĞRI

Sayın İnce size açık çağrımızdır. İktidarın kötülüklerinin parçası olmayın. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaşanılacak 15 günlük kaosun ve kabusun parçası olmayın.

Sevgili halkımız,

İnanın bu kötülükler iktidarı gidiyor; bırakın inceldiği yerden kopsun!

Sandıkta birleşelim, ilk turda bitirelim.”