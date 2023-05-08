Soylu Beşiktaş'ta konuştu: 'Erdoğan zihniyet devrimi yaptı'

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu İstanbul Beşiktaş'ta yaptığı açıklamalarda "Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı" dedi.

Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu İstanbul Beşiktaş'ta konuştu.

"Bu istismarların önüne hep beraber geçtik. Bu ülkede Tayyip Erdoğan zihniyet devrimi yaptı" diyen Soylu, "Bir annenin iki kızı biri başı açık, bir başı kapalı bu ülkede biri doktor oldu diğeri olamadı. Biri öğretmen oldu, biri olamadı. Biri vali oldu, biri olamadı. Allah'ınızı seversiniz biz deli miyiz ya? Aynı anneden doğan iki kız neden biri doktor olur da diğeri olamaz" ifadelerini kullandı. 

Soylu açıklamalarının devamında ise "Türkiye nasıl büyüyecek? Türkiye yarımızla mı büyüyecek? Türkiye hep birlikte büyüyecek. Biz Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde yardım ettik de PKK'nın yaktığı Cizre'ye yardım etmedik mi? Çünkü Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı" diye konuştu.

Etiketler
seçim 2023 Süleyman Soylu
Son Güncelleme:
SOL Parti'den Muharrem İnce'ye açık çağrı SOL Parti'den Muharrem İnce'ye açık çağrı
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Mustafa Varank, Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü olayda Erdoğan'ı masum ilan etti: 'Şimdi 'seçim otobüsleri taşlanıyor' diye konuşanlar...' Mustafa Varank, Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü olayda Erdoğan'ı masum ilan etti
TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay
63 ilde yapılan son ankette partilerin son oy oranları: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor