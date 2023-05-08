Soylu Beşiktaş'ta konuştu: 'Erdoğan zihniyet devrimi yaptı'

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu İstanbul Beşiktaş'ta konuştu.

"Bu istismarların önüne hep beraber geçtik. Bu ülkede Tayyip Erdoğan zihniyet devrimi yaptı" diyen Soylu, "Bir annenin iki kızı biri başı açık, bir başı kapalı bu ülkede biri doktor oldu diğeri olamadı. Biri öğretmen oldu, biri olamadı. Biri vali oldu, biri olamadı. Allah'ınızı seversiniz biz deli miyiz ya? Aynı anneden doğan iki kız neden biri doktor olur da diğeri olamaz" ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamalarının devamında ise "Türkiye nasıl büyüyecek? Türkiye yarımızla mı büyüyecek? Türkiye hep birlikte büyüyecek. Biz Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde yardım ettik de PKK'nın yaktığı Cizre'ye yardım etmedik mi? Çünkü Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı" diye konuştu.