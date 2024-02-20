Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldı

CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime katılacağını duyurdu.

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Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldı

CHP'den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçimlere bağımsız olarak girme kararı aldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'LE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ AKTARDI

Burada yaptığı açıklamada Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Genç, "Sayın Genel Başkanım dedi ki, 'Biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide size önemli görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık, Ekrem Başkan da sizi çok seviyor ama bunu aşamadık" ifadelerini kullandı.

"Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayan nedir?" diye soran Genç, şunları söyledi: "Bu parti bu kadar hizmetin olmuşsa ve de bu kadar insan olmadık yerlerde sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı?"

"KİMSEYE KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYECEĞİZ, KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

Genç, yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını duyurdu.

"Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz" diyen Genç, "Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.

CHP, MUSTAFA OKTAY AKSU'YU ADAY GÖSTERMİŞTİ

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'un Sarıyer ilçesinden Mustafa Oktay Aksu'yu aday gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta katıldığı CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda salonda bazı seçmenler Şükrü Genç'in aday gösterilmemesini protesto etmişti. İmamoğlu ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in pankartlarını açan protestoculara yönelik "İlçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini bilirim. Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, dört senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.

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