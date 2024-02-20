Bir parti daha Ankara'da 'Mansur Yavaş' dedi

Yerel seçimlerde partilerin adayları netleşirken, bir partiden daha CHP’nin Ankara’da yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş’a destek vereceğini açıkladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldığını açıkladı. BTP’ Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, partisinin kararını basın toplantısıyla duyurdu.

Güven, açıklamasında “Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'nın 25 ilçesinde de seçime giriyoruz. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankaramıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Partisinin Türkiye’nin tamamında seçimlere kendi adaylarıyla girdiğini ancak Ankara’da bir istisna yapıldığını anlatan Güven, açıklamasında şunları söyledi:

”Partimiz Türkiye'nin tüm il, ilçe ve beldelerinde belediye başkan adaylarını göstermiştir. Bunun tek istisnası Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıdır, Sayın Mansur Yavaş'tır. Çıktıkları bu yolda tüm belediye başkan adaylarımıza ve Sayın Mansur Yavaş'a başarılar diliyoruz. Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına.”

GELECEK PARTİSİ DE MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEME KARARI ALMIŞTI

Gelecek Partisi de yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini duyurmuştu.