DEM Parti'den Anadil Günü'nde çok dilli grup toplantısı: Bakırhan "Biz Kürtçe'nin resmi dil olmasını istiyoruz" dedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti), haftalık TBMM Grup Toplantısı'nda, Anadolu halklarından birçoğunun dili konuşuldu.

DEM Parti'nin oturumu, 21 Şubat Anadil Günü dolayısıyla Kürtçe yapılacak.

Parti Eş Genel Başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakırhan'ın sözlerinden satırbaşları:

"Bugün Kürtçe konuşacağım. Misafirlerimiz de aramızda ve kendi dillerini konuşacaklar. Sevgili dostlar, bugün dünyanın her yerinde yedi bine yakın dil konuşulmaktadır. Bu dillerin 900'ü ırkçı devletler ve asimilasyon politikaları nedeniyle yok oldu. Bir yazar şöyle diyor: "Dilim bedenimin derisi gibidir, yabancı diller ise elbisem gibidir." İstediğim zaman kıyafetlerimi değiştirebilirim ama cildimi değiştiremem!” Dilimizin sadece tenimiz değil, ruhumuz, canımız olduğunu da söylüyoruz.

'KÜRTLER SENİ TANIMIYOR'

Dilimiz ne "bilinmeyendir" ne de "anlaşılmayandır"! Dilimiz Kürt dilidir ve binlerce yıldır bu eksende konuşulan, kadim ve ölümsüz bir dildir. Bugün buradan da şunu söylüyoruz: Bizi tanımıyorsunuz, dilimizi bilmiyorsunuz; Biz de seni tanımıyoruz! Kürtler seni tanımıyor!

'BİZ KÜRTÇE'NİN RESMİ DİL OLMASINI İSTİYORUZ'

Kayyum Kürtlerin, Kürt dilinin düşmanıdır. İnşallah kayyımları göndereceğiz. Erdoğan anadil haktır diyorama biz söyleyince teröristsiniz diyor. Mecliste Kürtçe konuştuğumuzda 'bilinmeyen dil' ya da 'anlaşılmayan dil' diyorlar. Dil insanların onurudur. Bir Kürt şair dilinizi, kimliğinizi tanımayanları siz de tanımayın diyor. Anadil bizim için kırmızı çizgidir. Biz Kürtçe'nin resmi dil olmasını istiyoruz"

ÇOK DİLLİ OTURUM

Anadil Günü dolayısıyla toplantıda birçok dile yer veren DEM Parti'de, Bakırhan'ın ardından kürsüye çıkan Mardin Milletvekili George Aslan Süryanice, Saliha Aydeniz de Zazaca konuşma yaptı. Ardından da Samandağ doğumlu gazeteci ve siyasetçi Bereket Kar da katılımcılara Arapça, Zeyno Baran Lazca, Murat Mıhçı da Ermenice konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem