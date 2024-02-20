İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu: Atatürk'ü ve Cumhuriyeti kuranları hedef almıştı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz hakkında, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerinden dolayı “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Zorlu, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve saldırı demek Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmak demektir. Kimse bu Cumhuriyeti sahipsiz sanmasın. Türk Milleti nicelerini gördü” dedi.

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yaptı. Yılmaz, burada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Şevki Yılmaz hakkında “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerinden dolayı “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret, sövme ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Zorlu’nun konuya ilişkin X hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Görüyorum ki savcılar henüz harekete geçmemiş. Ben de az önce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları için. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve saldırı demek Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırmak demektir. Kimse bu Cumhuriyet’i sahipsiz sanmasın. Türk Milleti nicelerini gördü.”

Kaynak: ANKA