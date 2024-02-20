Çin istihbaratına bilgi aktaran 6 zanlı yakalandı

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Çin istihbaratına bilgi aktaran 6 zanlı yakalandı

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddiasıyla 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Çin İstanbul
Son Güncelleme:
Cezaevinde yatağını ateşe verdi! 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı Cezaevinde yatağını ateşe verdi! 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı
Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma
Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz
AKOM, İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar artacak AKOM, İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar artacak
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi 'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi
Dünyanın en güvenli 10 ülkesi açıklandı: Zirvedeki ülke şaşırttı! Dünyanın en güvenli 10 ülkesi açıklandı: Zirvedeki ülke şaşırttı!