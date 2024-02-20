Cezaevinde yatağını ateşe verdi! 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Ordu'da Ünye M Tipi Cezaevinde dün gece saatlerinde bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Cezaevinde yatağını ateşe verdi! 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Ordu'da cezaevinde bir hükümlünün yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.

Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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