AKOM, İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar artacak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artacağı ve sıcaklıkların 15 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

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AKOM, İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini, çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olacağı tahminini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta ortasına kadar 9-11 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 15 dereceye çıkacağı tahmin edildi.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

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