Şevki Yılmaz'dan Cumhuriyet düşmanlığında çark, AKP'lilere sitem: "Hanedan yalnız bırakıldı"

İkinci Abdülhamit’in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Yeni Akit Gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de hedef alarak “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullanmış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Yılmaz’ın bir videosu daha ortaya çıkmış ve bu videoda da Atatürk’ü kast ederek ‘Selanik’ten gelen dönme’ dediği ve daha sonra da beddua etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

AKP’ye yakın Habervakti isimli haber sitesinden Bülent Deniz’e konuşan Yılmaz, Atatürk’e hakaret ettiği sözlerinden çark ederken, Osmanlı hanedan mensubunun düğününe katılmayan AKP’li yöneticilere de isim vermeden sitem etti.

Açıklamalarında Atatürk’ün adını anmayan Yılmaz, ‘soysuz’ dediği kişileri şöyle sıraladı:

''Osmanlıyla iftihar ediyorum ve Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum'' Evet!

Lanetliyor ve lanetle anıyorum! Siyonizmi, Herzl'leri, Müstevlilerle amaç birliği yapan içimizdeki ağaç kurtları sabatayistleri! Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.”

AKP'LİLERE SİTEM: ECDADI YALNIZ BIRAKMIŞLAR...

Şevki Yılmaz, düğüne katılmayan AKP’li yöneticilere de üstü kapalı olarak sitem etti. “Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Abdulhamid Han Hazretlerinin bugün yaşayan evlatlarının, Hanedan-ı Osman'ın nazik davetleriyle nikah merasimlerine katıldık. O ortamda bulunmak, ecdadın emaneti maneviyesinde yavrularının mutlu gününde olmak çok anlamlıydı” diyen Yılmaz, düğüne katılmayan yöneticilere de şöyle sitem etti:

“Ancak gördüm ki nice kıymetli misafire rağmen erkândan olması gereken mevcut yoktu. Nice nikahlarda salonları dolduranları aradı gözlerim. ''Hanedanı yalnız bırakışımız neden devam ediyor'' sorusunun halet-i ruhiyesinde çok duygulandım.”