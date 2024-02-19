Şevki Yılmaz Cumhuriyet'i kuranlara sövdü, gazeteci Karadağ, Feyza Altun'u hatırlattı: Yazık!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaylı, "Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir" dedi.

Ortaylı şöyle devam etti:

"Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."

CHP'LİLERDEN TEPKİ

CHP’liler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Yılmaz’a “Soysuz dedikleriniz bu vatanı işgalden kurtardı” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP’lilerin tepkilerini dile getirdikleri açıklamalarda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Çelik: Bizim soyumuz işgalcilere direnen Anadolu ve Rumeli’nin yiğit evlatlarının soyu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim soyumuz işgalcilere direnen Anadolu ve Rumeli’nin yiğit evlatlarının soyu. Bizim boynumuzda idam fermanı vardı. Bandırma gemisine atladık, direndik. Birilerinin cebinde altın vardı. Düşman zırhlısına atladı, kaçtı. Kanımızla, canımızla, dişimizle, tırnağımızla yeniden kurduk bu ülkeyi. Soyumuz paslı taçlara değil, topraklarımızın bağımsızlığı için şehit düşenlere dayanır.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, da Sultan Vahdettin’in İngiliz gemisine binerken çekilen fotoğrafı paylaşarak, “Soysuz dedikleriniz bu vatanı işgalden kurtardı. ‘Hayırla’ andıklarınız ise Beşiktaş Dolmabahçe’den İngiliz zırhlısına binip kaçtı. O anın fotoğrafını da buraya bırakıyorum. Döner döner bakarsınız. Haddinizi bileceksiniz.” ifadelerini kullandı.

CHP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, “Sizlerin küstahça ‘soysuz’ olarak lanetledikleriniz, soyluların tebaası olma fıtratını reddeden bir halkın küllerinden, koca bir Cumhuriyet Anka’sı yaratan atalarımızdır. İkinci yüzyılını kıvançla kutladığımız mirasla ve atalarımızla gurur duyuyoruz!” açıklaması yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ: OSMANLI SÜRÜLÜĞÜNÜ HAKKETTİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Özdağ, "Şevki Yılmaz, Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM’ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler: @zaferpartisi" dedi.

GÖKMEN KARADAĞ: KİMSE ŞEVKİ YILMAZ'A DOKUNMADI

Gazeteci Gökmen Karadağ ise, avukat Feyza Altun'un şeriat ile ilgili sözleri nedeniyle gözaltında olduğunu hatırlatarak "Avukat @feyzaltun bugün gözaltına alındı. Cumhuriyeti kuran kadrolara soysuz diyen Şevki Yılmaz’a kimse dokunmadı. Bu sözlerin söylendiği esnada aynı sahnede olan İlber Ortaylı güçlü bir tepki gösteremed. Sonradan bir açıklama yaptı. Sıcağı sıcağına bir tavır koymak, had bildiren bir eylem sergilemek beklenirdi. Yazık!" diye tepki gösterdi.

ŞEVKİ YILMAZ'IN ATATÜRK'E HAKARET ETTİĞİ BAŞKA GÖRÜNTÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor. Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakçı ise gülerek “Amin” diyor.