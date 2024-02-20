İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın kararı doğrultusunda çalışma başlatan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.
Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.
Kaynak: AA
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