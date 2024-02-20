İmamoğlu'ndan İliç ve seçim mesajı: Seçmeni tehdit edenler sandıkta hak ettiği cevabı alacak

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir açılışta yaptığı konuşmasında, "Gözü yaşlı insanların Erzincan İliç'teki meseleyi benimle paylaşmasının duygusallığı içindeyim. Seçmeni tehdit edenler, sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan İliç ve seçim mesajı: Seçmeni tehdit edenler sandıkta hak ettiği cevabı alacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı hedef alarak, "Gözü yaşlı insanların Erzincan İliç'teki meseleyi benimle paylaşmasının duygusallığı içindeyim. Seçmeni tehdit edenler, sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İnsana doğaya değer vermeyen uzmanların uyarılarını dikkate almayan yönetim anlayışı ölüm getiriyor. Doğayı sadece kendisine ait bir kazanç kapısı görenler rant getiren projelerle ilgileniyorlar. Son günlerde sahada gözü yaşlı insanların Erzincan İliç'teki meseleyi benimle paylaşmanın duygusallığı içindeyim.

'HAK ETTİĞİ CEVABI ALACAKTIR'

Örneğin; dün Esenler'de semt pazarında İliç'i sormasından bunu anlıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıp sorumluluğu üstlenmeyen, sadece seçim sürecine dair seçmeni tehdit edenler gözü yaşlı annelerimizin hakkı hukuku adına bu sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır diye düşünüyorum.

'MİLLETİNE SORUMLU OLDUĞUNU BİLEN İNSANLARI SEÇMENİZİ TAVSİYE EDERİM'

Milletimiz 31 Mart'ı iple çekiyor. Biz asla onlardan olmadık. İstanbul 2019'dan bu yana çok yüksek bir çevreci hassasiyetle yönetiliyor. Bizim 5 yılda yaptığımızı geçmişte 20 yılla karşılaştırmalıları da önemli bir veri. Bizi seven her insanımızdan seçim sürecine en doğruyu, en dürüstü, ekibiyle birlikte seçmelerini tavsiye ediyorum. Milletine talimat veren değil, ekip arkadaşlarına 'buyruğumu yerine getirin' diyeni değil, ekip arkadaşıyla bir arada çalışmayı bilen kişileri seçin. Bir kişiye değil, milletine sorumlu olduğunu bilen insanları seçmenizi tavsiye ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri İliç
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