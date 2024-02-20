Meclis'e sunulan yeni yargı paketinde aslında ne var, ne yok?

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda da bazı düzenlemeler de yer aldı. Buna göre, AYM’nin "keyfi uygulamalara yol açıyor" diyerek iptal ettiği "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" düzenleme yeniden getirildi.

Öte yandan yatarı olmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacağına dair maddenin teklifte yer aldığı ifade edildi.

KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRİLEN HAKARET SUÇU VE YATARI OLMAYAN HAPİS CEZALARI

Gerçek Gündem’e konuşan Ceza Hukukçusu Kazım Yiğit Akalın, yeni infaz düzenlemesinde böyle bir yoruma sebep olacak bir maddenin yer almadığını ifade etti. Akalın, “’Herkes bir şekilde az ceza alsa da cezaevine girecek’ hususunda şöyle bir çelişki var. İktidar partilerinin süregelen uygulamaları bildiğimiz üzere her iki ya da üç yılda bir infazda değişiklikler yapıp örtülü af şeklinde düzenlemeler getirip cezaevlerinin boşaltılmasının önü açmak. Bu nedenle, cezaevlerinin daha da fazla dolacak şekilde bir infaz değişikliğine gidilmesi aslında bir çelişkiydi” dedi.

Akalın ayrıca hakaret suçlarında uzlaşmanın ortadan kaldırıldığına yönelik maddenin de teklifte yer almadığına dikkat çekti.

(Kazım Yiğit Akalın)

Akalın’ın değerlendirmeleri şöyle:

Geçtiğimiz ay bu yargı paketinin ön taslağı kamuoyuyla paylaşıldı ve hukukçuların incelemesine sunuldu. O tarihlerde de sayın adalet bakanının açıklamaları ve iktidar partisinin açıklamaları şu şekildeydi: 10 gün bile ceza alsanız cezaevine gireceksiniz. Cezasızlık algısının veya üstü örtülü af gibi bir durumun gerçekleşmemesi için infaz sistemini değiştirecekleri söylendi. Ayrıca yine çok tartışılan belli gazetecilerin veya tanınmış kişilerin sosyal medyada yaptıkları yorumlar üzerine hakaret davaları açıldığı ve bunun bir kazanç kapısı haline getirildiği iddiaları vardı.

‘CEZAEVLERİNİN DAHA DA FAZLA DOLACAK ŞEKİLDE BİR İNFAZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMESİ ASLINDA BİR ÇELİŞKİYDİ’

Hazırlanan teklifte, bu duruma mahal verilmemesi için hakaret suçunun uzlaşma kapsamından çıkarılıp ön ödeme kapsamına alınmasına ilişkin maddeler de bulunmaktaydı. Ancak imzalarla Meclis’e sunulan ve 8. Yargı paketi olarak da ifade edilen teklifte bu infaz yasasındaki ‘ne kadar ceza alırsanız alın belli bir süre cezaevinde kalacaksınız’ ve hakaret suçunun uzlaşmadan çıkarılmasına ilişkin maddelerin bulunmadığı görüldü. Öte yandan basında sanki geçen ay konuşulan maddeler bu teklifte varmış gibi haberler yapıldı. Ancak 42 maddelik teklifte bu söylenen hususlar yer almadı.

Ayrıca ‘herkes bir şekilde az ceza alsa da cezaevine girecek’ hususunda şöyle bir çelişki var. İktidar partilerinin süregelen uygulamaları bildiğimiz üzere her iki ya da üç yılda bir infazda değişiklikler yapıp örtülü af şeklinde düzenlemeler getirip cezaevlerinin boşaltılmasının önü açmak. Bu nedenle, cezaevlerinin daha da fazla dolacak şekilde bir infaz değişikliğine gidilmesi aslında bir çelişkiydi. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde, bu infazla ilgili ve hakaret dosyalarının kazanç kapısı olmaktan çıkarılmasına yönelik değişikliklerin neden Meclis’e sunulan tekliften çıkarıldığını öğreneceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem