Hablemitoğlu ailesinin avukatı: Son taleplerimdir bu isimler dinlensin

Cumhuriyet tarihinin en kritik faili meçhul cinayetlerinden biri olan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada bu hafta tanıklar dinlendi.

Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan davanın Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hafta boyunca görülen 22’nci duruşmasında, tanıkların ifadeleri dikkat çekti.

TANIKLAR DİNLENDİ, MAHKEME SALONUNDA SİNİRLER GERİLDİ

Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesinin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, MİT tarafından yakalanıp ülkeye getirilen, davanın kara kutusu olarak görülen eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile tartışma yaşadı.

Pazartesi günü görülen duruşmada, Bozkır’la 2020’de Ukrayna’dayken röportaj yapan Şimşek, Bozkır’ın röportaj bitince Hablemitoğlu’nu Tarkan Mumcuoğlu’nun öldürdüğünü, işin merkezinde de Levent Göktaş ve Fikret Emek’in bulunduğunu söylediğini iddia etti. Ancak Bozkır, “Yalan söylüyor. Yemin ettiniz, buna sadık kalın, yoksa ben ispatlayacağım” dedi. Bozkır devamında, “Ukrayna istihbaratı sizinle off-the-record dahil tüm görüşmelerimizi kayda aldı. Benim üzerimde dinleme cihazı vardı. Bunların tamamı Ukrayna’daki dava dosyasında var. 2 yıl yatar çıkarsın. Öyle oldu” diye belirtti.

“SON TALEBİMDİR”

Tutuklusu kalmayan Hablemitoğlu dosyasında, devam eden duruşmanın bugünkü celsesinde, Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatı Ersan Barkın, “Son taleplerimdir.” diyerek AYM Üyesi İrfan Fidan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Calışkan ile FETÖ’nün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardıklarına göre, Soğan TIR’ları davasından tutuklu bulunan Bozkır ise MİT’te işkence gördüğü iddiasını tekrarladı ve “PKK’lı Şemdin Sakık’ı getiren ekipteydim. Devlet ona yapmadığını bana yaptı. Bunun vebalini ödeyemezler” dedi.

“GİZLİ TANIK BULDUM”

Bozkır konuşmasının devamında, Zühtü Arslan sonrası AYM Başkanlığı için muhtemel adaylar arasında gösterilen AYM Üyesi İrfan Fidan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’dan bahsetti. Bozkır, MİT Tırları davasında Fidan’a gizli tanık olarak Ahmet Güneş Yasin’i kendisinin bulduğunu öne sürdü ve bu davadan kaçmadığını da belirterek tahliyesini istedi.

Peki, Hablemitoğlu suikastı davası nasıl oldu da karanlığa sürüklendi, neden tek tutuklu kalmadı, dosyanın kara kutusu olarak görülen ve iddianameye dayanak gösterilen Nuri Gökhan Bozkır’ın ifadelerin İrfan Fidan ve Mustafa Çalışkan yer aldı?

20 YIL SONRA YAZILAN SUİKAST İDDİANAMESİNDE NELER VARDI?

Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalanıp ülkeye getirildiğini duyurduğu Bozkır, Savcı Zafer Ergün tarafından yazılan iddianamenin kabul edilmesinin ardından başlayan duruşmalarda, verdiği savcılık ifadelerini yalanlamıştı. FETÖ kumpası Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve tanık da olan Zihni Çakır’ın telkinleriyle hareket ettiğini, Abdurrahman Şimşek’in bu sürçte kendisini ziyaret ettiğini, savcıyla iletişimi olduğunu anlatmıştı.

İŞKENCE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

MİT tarafından Türkiye’ye getirildiği dönemde işkenceye uğradığına dair Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor da elinde bulunan Bozkır’ın da aralarında bulunduğu sanıklar “mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle” tahliye edilmişti.

Nuri Gökhan Bozkır’ın bugün duruşmada İrfan Fidan ve Mustafa Çalışkan’ın ismini vermesi ise bir ilk değildi. MİT tarafından 2020 yılında Türkiye’ye getirilen Bozkır, 2014 yılında, Çakır’ın yönlendirmesiyle İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne dört defa gittiğini, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile görüştüğünü ifade etmişti. Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Savcı Zafer Ergün’ün yazdığı iddianamede de bu ifadeler yer almıştı.

Üstelik İrfan Fidan ve Mustafa Çalışkan’ın, bir önceki duruşmada, dosya kapsamında tanık olarak dinlenmesi talep edilmiş ancak mahkeme heyetince talep reddedilmişti.

IŞİD’E SİLAH SEVKİYATI DOSYALARI

Bozkır’ın Fidan ve Çalışkan ile yaptığı kayıt dışı görüşmeye dair iddianamede de yer alan ifadesi ise iki isme MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli bilgiler verdiğini ancak beyanlarının resmiyete dökülmediğine yönelikti.

Bozkır’ın bugünkü “MİT Tırları davasında Fidan’a gizli tanık olarak Ahmet Güneş Yasin’i buldum” ifadesinin hikayesi ise bir başka davaya uzanıyordu. Bozkır’ın, İrfan Fidan ile tanıştırdığını iddia ettiği Ahmet Yasin Güneş, geçen yıl “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl ceza alan ancak tutuklanmayan TSK’daki görevi 2017’de biten eski bir üsteğmendi. Soğan TIR’ları olarak bilinen davada Güneş ile birlikte yargılanan Bozkır hakkında da 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş ve tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Peki Soğan TIR’ları davası ile İrfan Fidan’ın bağlantısı neydi?

TSK VE “MİT MENSUPLARININ” YARGILANDIĞI SOĞAN TIR’LARI DAVASI

2015 yılının Eylül ayında, Şanlıurfa’da durdurulan bir TIR’ın dorsesinde, soğan çuvallarına gizlenmiş tonlarca patlayıcı madde ele geçirilmişti. Mesut Doğanay’ın Trend Patlayıcı Madde Pazarlama adlı şirketine ait patlayıcı madde deposundan silah sevkiyatı yapıldığı ortaya çıkmış, hazırlanan iddianamede, Bozkır’ın liderliğindeki örgütün sevkiyatı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

İddianamede, IŞİD’e silah sevkiyatı yapan örgütün başında olan Bozkır’ın kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı, suç örgütünde, emekli polis Mesut Doğanay, Arif İzzet Sarıtaş, Ahmet Yasin Güneş ve Mehmet Oktar ile birlikte yönetici pozisyonunda olduğu belirtilmişti.

Bozkır, Doğanay, Sarıtaş ve Oktar hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan ceza istenirken Ahmet Yasin Güneş, sevkiyatı yöneten kişilerden biri olmasına rağmen dosyada şüpheli yapılmamıştı. Davada yargılanan ve tutuklanan isimler Güneş hakkında neden işlem yapılmadığını sık sık sormuştu.

Aradan geçen 5 yılda ise Ahmet Yasin Güneş hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan iddianame hazırlanmış, 4 ay sonra ise Bozkır Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmişti. Bu süreçte Ahmet Yasin Güneş tutuksuz yargılanmaya devam etmişti. Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Bozkır ise Hablemitoğlu cinayet davasında yargılanmaya başlamıştı.

SİLAH SEVKİYATI YAPAN İSİM: GİZLİ TANIKLIK YAPTIM, İSTEK ÜZERİNE BOZKIR’I TAKİP ETTİM

Hakkında dava açılan Güneş, 22 Kasım 2021’deki beyanında, AYM Üyesi İrfan Fidan’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde, kendisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini, FETÖ davasında gizli tanıklık yaptığını, Fidan’ın isteği üzerine Bozkır’ı takip ettiğini iddia etmişti. Soğan TIR’ları davasından günler önce, IŞİD’e silah göndermekten yargılanan Bozkır, Hablemitoğlu cinayeti davası duruşmasında hakkında tahliye kararı verilmişti.

İrfan Fidan’ın avukatı ise, yaptığı suç duyurularında konuyla ilgili şunları kaydetmişti:

“2014 yılının ocak ayında Hatay ili Kırıkhan ilçesi ve Adana ili Ceyhan ilçesinde Suriye Türkmenlerine insani yardım malzemesi taşıyan MİT’e ait tırların FETÖ unsurlarınca şiddet uygulanarak durdurulması ve MİT mensuplarının deşifre edilmesi üzerine soruşturmayı devralan müvekkilim (İrfan Fidan), soruşturma kapsamında bir şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğu ve TEM Şube Müdürlüğü’nde bulunduğu bilgisinin ilgili Emniyet Müdürü tarafından bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü’ne gitmiş ve ilgili kişinin burada MİT TIR’larının durdurulması olayı kapsamında tanık olarak ifadesini almıştı. İfadesinde anlattığı hususlar tutanağa bağlanmış, bu tutanak da MİT TIR’larının durdurulması soruşturma dosyasına konulmuştur.”

CEZA ALDIĞI HALDE NEDEN TUTUKLANMADI?

Tahliyenin ardından geçen yıl görülen karar duruşmasında Bozkır’ın, IŞİD’e silah gönderdiği tespit edilen suç örgütünün lideri olduğu ifade edildi ve 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir diğer sanık Ahmet Yasin Güneş de IŞİD’e silah gönderdiği ifade edilip hapisle cezalandırılmıştı. Ancak Güneş’in cezasına indirim yapılmış ve 15 yıl hapis cezası verilmişti. IŞİD’e silah gönderdiği ifade edilen Bozkır tutuklanırken Güneş hakkında tutuklama talep edilmemesi dikkat çekiciydi. Gerekçeli kararda Güneş’in itiraf niteliğinde beyanları ve mahkemedeki savunmasında, MİT TIR’ları davasında gizli tanıklık yaptığı, MİT TIR’ları davasına bakan şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan ile sık sık irtibatta olduğuna dair ifadeleri yer almıştı.

IŞİD’e silah gönderdiği ifade edilen Bozkır tutuklanırken Güneş hakkında tutuklama talep edilmemesi dikkat çekiciydi.