15 Temmuz öncesi Genelkurmay Başkanına sunulan raporlar: Bile isteye FETÖ'cüler nasıl terfi ettirildi?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşesinde “Mavi Dosya” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimine giden süreçte kimlerin kimleri nasıl terfi ettirdiğine dair raporlara dikkat çekti.

Yazıda, 2015’te dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in, sunulan raporlara rağmen Fethullahçılara dokunmadığına dair Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’nın geçen günlerde verdiği röportajdan bahsedildi.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

O günlerin en önemli ve tartışılması gereken açıklamalarından biri Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın M5 Dergisi'ne verdiği röportajdı. Röportajın şifrelerini çözelim: “2014 yılında benim mahiyetimdeki 3 tugay komutanının FETÖ mensubu olduğu kanaatine vardık. Biri Semih Terzi'ydi. Üçünün de değiştirilmesi için dönemin Genelkurmay Başkanı'na durumu arz ettik.”

O dönem Genelkurmay Başkanı kim? Necdet Özel. Durum Org. Özel'e raporlanıyor. “2015 Ağustos şurası sonucunda üç FETÖ mensubu tugay komutanından ikisi değişti. Semih Terzi değiştirilmedi. Sonra çok uğraş verdik ama göndermeyi başaramadık. Eğer bu değişimlerin hiç biri yapılmasaydı darbe girişiminde Özel Kuvvetlerin üç tugay komutanı da FETÖ mensubu olacaktı. Yani, bütün muharip birliklerin kontrolü FETÖ'nün elinde olacaktı.”

Sekiz yıl önce yapılan Yüksek Askeri Şurası'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı da yine Necdet Özel! Org. Özel'in başkanlığındaki şurada Terzi'ye dokunulmuyor. 15 Temmuz'la ilgili kaygıları olanların yanıtlarını istediği sorular var ve bunda da haklılar. Sizlerle paylaşacağım somut bilgilerle devam edelim.

1) Fetullahçı Terör Örgütü Genelkurmay Karargahı Çatı İddianamesi'nden okuyalım: “… Tümgeneral Mehmet Dişli'nin (Darbe girişiminin beyinlerinden) 16 Ağustos 2012 tarihinden itibaren görev yaptığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda birlikte görev yaptığı 20 kurmay subaydan 18'inin FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkilerinin kesildiği…

2) 2013 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) tuğgeneralliğe 25 kurmay albay terfi etti. Bunlardan 18'i 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklandı. Örneğin… Genelkurmay Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

3) 2014 yılındaki YAŞ terfilerini incelediğimizde… 5 tümgeneral, korgeneral oldu. İkisi darbeden tutuklandı. Yine 11 tuğgeneral, tümgeneral oldu, 5'i cezaevinde. 21 kurmay albay, tuğgeneralliğe terfi etti, 12'si tutuklandı. Darbe girişiminin beyinlerinden biri olan Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Karargâhı'nı bastığında kendisine karşı koyan astsubay Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürüldü. Terzi 2014'te terfi etmişti.

4) 2015 yılındaki YAŞ kararlarını değerlendirelim… 6 tümgeneral, korgeneral oldu, 2'si tutuklandı. 2015 şurasında tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi eden 9 generalden 2'si tutuklu. Biri Mehmet Dişli!.. Kurmay albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden 26 subaydan 18'i 15 Temmuz sonrası cezaevine konuldu.

SORU ŞU: 29 Temmuz 2011-18 Ağustos 2015 arasında Genelkurmay Başkanı olan Necdet Özel'in, Zekai Aksakallı'nın açıklamalarına karşı bir yanıtı var mı? Ya da 2012'den 2015'e kadar geçen süreçte kendisine sunulan raporlarla ilgili ne diyor?

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