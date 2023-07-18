Bakan Özhaseki 'başka çaresi yok' diyerek açıkladı: İstanbul için yeni karar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Özhaseki "başka çaresi yok" diyerek İstanbul için alınan kararı duyurdu.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek.

Zeminde sorun yoksa 'evini yerinde dönüştür' diyeceğiz.

BİRKAÇ SAATTE 2 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne birkaç saat içinde 2 binin üzerinde müracaat yapıldı. Projeleri TOKİ güvencesi ve desteğiyle yapacağız.

Bize daha çok köy evimizi kendimiz yaparız talebi geldi. Bize tip projesi verin dediler. Biz de bir karar aldık; 6 tip köy evi projesini isteyen vatandaşa vereceğiz, onlar da uygulayabilecek.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

'Yarısı Bizden Kampanyası'na 1 milyon 207 bin müracaat var. Bu 200 bin binaya tekabül ediyor. Fakat bina içerisinde yaşayanlar arasında anlaşmazlık olabiliyor.

Biz bu kampanyaya en çok risk taşıyan binalardan başlayacağız.

İstanbul için özel bir birim kuracağız. Başka çaresi yok. İstanbul'daki rezerv alanlara bir an önce konutlar yapacağız. 350 bin konutluk yer tespit ettik. Bu alanlarda bir an önce konut yapacağız. Projelendirdiğimizde iki yıl içerisinde bunu yapabiliriz. Belediye Başkanlarının birinci işleri kentsel dönüşüm olmalı.