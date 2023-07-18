Yerel seçim kulisi: AKP'de İzmir için sürpriz isimler konuşuluyor, İstanbul ve Ankara'da eski bakanlar gündemde

İktidar cenahının zaferiyle sonlanan Mayıs 2023 seçimlerinin ardından siyasi partiler, Mart 2024 için hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, kulislerde konuşulanları paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine değinen gazeteci, iki partinin yerel seçimlerde de birlikte hareket etmesiyle ilgili konuşmaların olduğu iddiasını aktardı.

Sipahi, "Genelde olduğu gibi yerelde de ittifaklar devam edebilir. Büyükşehirlerde ittifakları büyük ihtimalle yine göreceğiz. Ama bu sefer bazı ilçelerde ittifak ortaklarının aday gösterebileceği de konuşulanlar arasında" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Örneğin İzmir, İstanbul, Ankara’da eğer CHP adayları desteklenecekse; bazı ilçelerde de İYİ Parti’nin ya da ittifak ortaklarının adaylarını da görebileceğiz. Bu durumda Antalya, Adana, Mersin gibi şehirlerde farklı isimler üzerinde uzlaşmalar da olabilir.

AK Parti’nin özellikle üç büyükşehirde iddialı olacağı kesin... İstanbul ve Ankara için eski bakanların ismi geçiyor. İzmir için de sürpriz isimler konuşuluyor. Şimdiden söylemeliyim. İzmir’de seçimler çok ilginç geçecek ve heyecanlı bir seçim olacak."

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