Prof. Dr. Celal Şengör 'sonunda patlayacak' diyerek o bölgeyi uyardı: "Hiçbir canlı kalmayacak"

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Şengör, bir patlama yaşanacağını ve hiçbir canlı kalmayacağını açıkladı.

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Prof. Dr. Celal Şengör 'sonunda patlayacak' diyerek o bölgeyi uyardı: "Hiçbir canlı kalmayacak"

Youtube'da Kafa TV'nin konuğu olan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, oksijen azalmasından dolayı Karadeniz'in birkaç yüzyıl içerisinde patlayacağını söyledi.

Şengör "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak." dedi.

"ORALARI HEMEN BOŞALTIN"

Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" diyen Şengör, "Oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil mi?" sorusuna ise, "Kardeşim İstanbul orada şaka mı ediyorsun? İstanbul orada ya, Varna orada, Odessa orada, Sohum orada" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ NE ZAMAN PATLAYACAK?

Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsur metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.

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