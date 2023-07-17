Cuma İçten, Gelecek Partisi'nden istifa etti: 'Seçimlerde sorumluluğum var'

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, tüm görevlerinden istifa ettiğini ve siyasete ara verdiğini duyurdu.

Fazilet Partisi'nde yaşanan ayrışma sırasında günümüz cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket eden, ancak 2019'da kurucuları arasında yer aldığı AKP'den eleştirilerle istifa eden Cuma İçten, aynı yıl Gelecek Partisi'ne katılmıştı.

Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonlanan seçim sonuçları için "Bu bir kayıptır, kazanım değildir" diyen İçten, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Elbette her parti kendi içinde bir özeleştiriye gidecek, yeni yapılanmalar olacak, yeni kararlar alacaklardır. Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmenin siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir tarihte çok da doğru sonuçları olmayacağı inancındayım.

Her parti özeleştiri yapmalı ve daha iyi hizmet vermek için yeni formüller bulmalıdır. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir."

İçten, Gelecek Partisi'nde genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını söyledi.

YENİ KABİNEYE BAŞARILAR DİLEDİ

Ayrıca; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un isimlerini tek tek andı ve yeni kabineyi takından tanıdığını belirterek başarılar diledi.