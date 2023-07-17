Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirilmesi' davasında avukat istifa etti, dava ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan davada sona gelindi.

Bugün gerçekleşecek davanın 5. duruşması bugün görüldü.

YİNE ERTELENDİ

Dava, Kadir İstekli'nin avukatının istifası üzerine yeniden ertelendi.

Basına kapalı yapılan duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadınlar Birlikte Güçlü, Emek Partili Kadınlar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) gibi birçok kadın derneği ve partilerin kadın kolları adliye önünde bir açıklama yaptı.

"MÜCADELEMİZLE BURADAYIZ!"

Yapılan açıklamada, "Öfkemiz ilk gün nasılsa bugün de aynı, hatta artarak büyüyor. Büyüyor çünkü biz Hiranur Vakfı olarak bilinen davanın münferit bir dava olmadığını, şimdi şu anda bile bir çocuğun, bir kadının tarikatların elinde yaşam mücadelesi vermekte olduğunu, tarikatlar ve cemaatlerin elinde binlerce yaşamın böylece yitip gittiğini, Saray rejiminin de bu suçların yegane ortağı olduğunu çok iyi biliyoru " denildi.

Gerçek adalet istiyoruz diyen kadınlar, "Bu davanın takipçisiyiz ve biliyoruz ki birlikte güçlüyüz. Sadece suçun birinci dereceden failleri değil görevini yerine getirmeyen tüm kamu yetkilileri de hesap verene kadar ses çıkarmaya devam edeceğiz. Tüm çocukların yoksulluktan uzak, eşit ve özgür yaşayabileceği bir dünya için isyanımız. Tüm sorumlular yargılanıp cezasını alana, bu devletin derinlerine nüfuz etmiş suç şebekeleri ortadan kaldırılana, çocuklar güvenle yaşayabilene kadar kadın dayanışmamızla, mücadelemizle buradayız, sokaklardayız." dedi.

"ÇAĞ DIŞI FİKİRLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Ne mutlu ki açılmış bir davadayız. İstismarın tespit edildiği ve faillerin ağır bir cezayla yargılandığı davadayız. Arkamızda duran pankartta 'Devlet istismarcıları koruyor' yazıyor. Burası öyle bir ülke ki H.K.G gibi yüzbinlerce çocuk tarikatların cemaatlerin elinde esir durumda. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı olacak bir adet erkek, namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği laik Cumhuriyet'i koruma yeminine karşı, kız çocuklarına ayrı okul açmayı planlayacak kadar gemi azıya almış durumda." dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise,"H.K.G kardeşimizin yaşadığı bu karanlık tablo sadece H.K.G.' nin yaşadığı tablo değildi. Düşünün ki yıllar süren bir mücadelenin sonunda ancak bir davaya dönüşebildi. Okula gönderilmedi eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Çocuk yaşta zorla evlendirildi. İstismar edildi. Bir şebeke halinde organize şekilde bu kardeşimizi istismar ettiler. Tutarlı bir siyasi idare gerekiyor" dedi. Milli Eğitim bakanının

'Karma eğitim esas ama kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur' sözlerine tepki gösteren Ataselim, "Bu tamamen aldatmaca. H.K.G okula gönderilmiyorken neredeydi? H.K.G bütün kurumlara başvururken neredeydi? Karma eğitime asla dokundurtmayacağız.Ne çocuk istismarını ne de çocukların eşit bir eğitim alması karşısındaki bu çağ dışı fikirlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşma saat 10.30’da başladı.