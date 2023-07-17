İsmail Saymaz: Nevzat Hanım kirasını ödeyemediği için canına kıymaya karar veren, kayıtlara geçmiş ilk yurttaş olabilir

“Bu girişim, Türkiye’de barınma sorununun artık ölümcül bir hal aldığını kanıtlamaya yetiyor de artıyor” diyen İsmail Saymaz, Sözcü'deki yazısında iktidarın kira zammına getirdiği yüzde 25 sınırının da çözüm olmadığını belirtti.

"Nevzat Hanım, kirasını ödeyemediği için canına kıymaya karar veren, kayıtlara geçmiş ilk yurttaş olabilir. Bu girişim, Türkiye'de barınma sorununun artık ölümcül bir hal aldığını kanıtlamaya yetiyor da artıyor." değerlendirmesini yapan Saymaz, “Nevzat Hanım'ın canına kıymaya karar vermesinin sorumlusu ev sahibi midir? Ben hiç sanmıyorum” diye yazdı ve şöyle devam etti:

“Öyle olsaydı… Nevzat Hanım, 10 bin TL'lik kirasını ödeyemediği için intihara karar verdikten 11 gün sonra emekli maaşına yapılan zam yüzde 25'te kalmazdı. Nevzat Hanım'ın eşinden kalan emekli maaşı, zamlı haliyle bile kirasını karşılamıyor. Aynı evde oturabilmesi için çalışıp o farkı ödemesi gerekiyor. Doğalgaza gelen yüzde 25 zammı… Yüzde 20'ye çekilen KDV'nin getirdiklerini… Elektrik, su ve telefon giderlerindeki olası artışları saymıyorum bile. Bu ekonomik yıkımın sorumlusunun Nevzat Hanım'ın ev sahibi olmadığına şüphe yok. Zaten Nevzat Hanım, bir emekliden ibaret değil, milyonlarca kiracının toplamı. Belli ki… Biz artık kiralarını ödeyemeyen nice Nevzat Hanım ve Nevzat Beyi, evlerinden atıldıkları için (en iyi ihtimalle) sokaklarda kartonlar üzerinde uyurken göreceğiz.”

Saymaz'ın aktardığına göre, hastaneye kaldırılan Nevzat Hülya Erinç'in tedavisi sürüyor.

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