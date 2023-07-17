AKP'li başkan, belediyeyi aile şirketine çevirmiş: Kardeş, yeğen, kayınbirader...

Ağrı’da Taşlıçay ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in yaklaşık 20 yakınının kamuda görev yaptığı ortaya çıktı.

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AKP'li başkan, belediyeyi aile şirketine çevirmiş: Kardeş, yeğen, kayınbirader...
Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir. / Taşlıçay’ın önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Taşdemir.

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in kardeşinden yeğenine birçok yakın akrabasının belediye başta olmak üzere kamu kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı. Bir önceki dönem belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Taşdemir'in de İsmet Taşdemir ile akraba olduğu öğrenildi. Özellikle son 2 dönemde belediye başkanlarının belediyeye ve kamu kurumlarına tanıdık kontenjanıyla yakınlarını yerleştirdiği görüldü. Yöre halkı, liyakatsiz görevlendirmelere tepki gösterdi.

AKRABA KIYAĞI

Taşlıçay’da yaşayan halk, bölgedeki liyakatsiz görevlendirmeleri eleştirdi. İsimlerini vermek istemeyen yurttaşlar, “Bu aile çok kalabalık. İlçemizin nüfusu da çok az. Taşdemir ailesine yakınsan iş bulman çok kolay. İhaleleri de zaten yakın akrabaları alıyor. Aile içinde bir kazanç söz konusu. Biz akraba kıyağı istemiyoruz. Hak eden görev alsın istiyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

AKP’li İsmet Taşdemir’in kuzeni Yılmaz Taşdemir’in ise Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik biriminde çalıştığı belirlendi. İlçedeki yurttaşlar, kentteki birçok kamu kurumunda yakınlarının çalıştığını da ileri sürdü.

AKP'li başkan, belediyeyi aile şirketine çevirmiş: Kardeş, yeğen, kayınbirader... - Resim : 1

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