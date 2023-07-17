Bir zamanlar Fethullah Gülen'in en yakınındaydı: Hulusi Akar'ın gönderdiğini sandığımız mektupta 'Tiranı külliyede öldüreceğiz' yazıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz 2016'daki kalkışmaya dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılacağına inandığı ileri sürüldü; örgüt yönetiminin, Akar tarafından gönderildiğini sandığı mektubun detayları anlatıldı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bir zamanlar terör örgütü elebaşının en yakınlarındaki isimlerden biri olan, yıllarca yazılarını hazırlayan, vidolarını kamuoyuna duyurup mektuplarını kaleme alan Osman Şimşek'in ifşalarını şöyle aktardı:

(...) İlk kez, Samanyolu TV'nin ekran yüzlerinden Asım Yıldırım'a konuştu. Mektup ve tartaklanma hadisesini doğruladı. 'O güzel günler geride kaldı' diyen Şimşek, FETÖ'nün en tepesindekilerin, kendi mensuplarına bile nasıl zalimleştiğini anlattı. En küçük eleştirinin bile ihanetle suçlandığını söyleyen Şimşek, örgütü yöneten isimler için 'Sırtımızdan bıçakladılar' dedi.

AKAR'A 'BABA' DİYORLARDI

Ancak...

Ben en çok 15 Temmuz tanıklığını merak ettim.

Baştan söyleyeyim. Osman Şimşek, 15 Temmuz'un hazırlanışında FETÖ imamlarının bulunduğunu, Gülen'e de bilgi verdiklerini söylüyor. Örgütün çoğunluğunun darbeden haberinin olmadığını anlatıyor:

'Bize birileri bir şeyler yapacaklar, siz de sessiz kalın. Bu duyguyu iyice aşıladılar. Maalesef 1.5-2 sene, birileri geldiler gittiler. Hocaefendiye, şunlar şunu yapacaklar, bunlar bunu yapacaklar dediler.'

Osman Şimşek, Akar'ın da darbeye katılacağı bilgisinin Gülen'e verildiğini söylüyor. FETÖ yönetiminin Akar'ı, bir zamanlar Said Nursi'nin asker öğrencisi olan Hulusi Yahyagil'e benzettiğini aktarıyor:

'Birileri kalktılar, sanki ikinci Hulusi gibi anlattılar her yerde. (…) (İnanmayanlara) O geldiğinde seni Genelkurmay'ın bahçesine gömecek dediler. Baba diyorlardı ona.'

'KÜLLİYEDE ÖLDÜRECEĞİZ'

Pensilvanya'nın, darbeden çok önce darbeye hazırlandığı, Akar'ın da işin içinde olacağına inandığı hatta Mehmet Değerli denilen kişi aracılığıyla Akar'ın ağzından yazılmış gibi Gülen'e mektup taşındığı, Gülen'e onun üniformasıymış gibi üniforma getirildiği anlaşılıyor:

'Baba dedikleri adam, Hulusi sani (ikinci) yerine koydukları adam (Akar'ı kastediyor), 15 Temmuz'dan 1.5 sene önce hocaefendiye mektup gönderdi. (…) O zat diyordu ki hocam siz şöyle güçlüsünüz, böyle güçlüsünüz, ülke için şöyle önemlisiniz, bizim önümüzde durmayın biz bir şey yapacağız. Bir gün hocam canlı yayında seyredeceksin, tiranı külliyenin merdivenlerinden yuvarlaya yuvarlaya öldüreceğiz.'

Osman Şimşek'e sorarsanız, Gülen şiddete karşı olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı.

'Hocaefendi yönlendirilmez diyoruz, hayır efendim yönlendirilir' diyerek Gülen'in darbe konusunda ikna edildiğini söyleyen Şimşek, Gülen'i uyardığında, FETÖ'nün tepesindeki isimler tarafından 'Sen mi iyi biliyorsun, hocaefendi mi iyi biliyor?' diyerek suçlandığını söyledi. Şimşek, 'Maalesef bu insanlar halen kampta' diyerek Gülen'in halen aynı ekiple çalıştığını söyledi.

'MEKTUP TEYİT EDİLDİ'

Osman Şimşek, FETÖ'yü yöneten 'âli heyet' tarafından hain ilan edilerek kapıya konmuş. Yıllarca, Gülen için çalışan isim, önce bir hastanede sonra bir üniversitede işe girmiş.

'Keşke 15 Temmuz öncesinde daha cesur olsaydım, bunun üzüntüsünü yaşıyorum, dünyanın her yerindeki arkadaşlarımdan özür diliyorum' diyerek FETÖ yönetiminin yaptıklarına itiraz etmemesinin pişmanlığını açıklıyor.

Yayından sonra Ahmet Dönmez açıkladı. Osman Şimşek'e mektup olayını sormuş. Aldığı yanıtı açıkladı:

'O mektup Mehmet Değerli ve ekibi aracılığıyla gelmiş ama o günün şartlarında teyit edilmiş, ondan (Akar'dan) olduğuna inanılmıştı.'

'ŞİMŞEK'İN İTİRAFLARI ÜÇ ŞEYİ GÖSTERİYOR'

Ömrünü FETÖ ve lideri Gülen için harcayan Osman Şimşek'in itirafları üç şeyi gösteriyor: Bir, binlerce delile rağmen sürekli inkâr edilen 15 Temmuz, artık Gülen'in en yakınındakiler tarafından bile kabul ediliyor. 'Gülen yanlış yönlendirildi' gibi kılıflar aransa da durum bu. İki, FETÖ'nün tepesindeki ayrışma artık gizlenemez boyutta. Üç, örgütün tabanı 'Tepedekiler tarafından kandırıldık' hissi yaşıyor. (...)"

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