Tanju Tuncel’in huzurevindeki son videosu ortaya çıktı

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir huzuevinde yaşayan usta sanatçının son videosu ortaya çıktı.

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Bir süredir bakımevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel, bir süredir huzurevinde yaşıyordu.

Usta sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı. SnobMagazin'in haberine göre; Tuncel videoda şunları söyledi: 

"Ben Tanju Tuncel... Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada bir arkadaşlar geldiği zaman sanki hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin."

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tuncel'in sözleri duyanları üzdü.

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