Menzil cemaatindeki 'taht kavgasında' yeni gelişme: '3 kardeş anlaşmamakta anlaştı'

Menzil'de Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası çıkan taht kavgası cemaat içinde tepkilere yol açtı. Son olarak üç kardeşin bir anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

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Menzil cemaatindeki 'taht kavgasında' yeni gelişme: '3 kardeş anlaşmamakta anlaştı'

Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası 3 kardeş arasında çıkan 'taht kavga' gündem oldu. Erol'un ölümü sonrası alınan karar ile tüm tövbe ve zikirler iptal edildi, kardeşlerin üç camiyi paylaşarak 'mürit kapma' yarışına girdiği konuşuldu. Yaşanan gelişmeler cemaatin milyarlarca lirayı bulan servetinin paylaşılamadığı yorumlarına neden oldu. 

Halk TV'nin aktardığı son bilgilere göre kardeşler arasında çıkan 'taht kavgasına' yönelik cemaat içinde tepkiler var. Menzil'e yakın kaynaklar, yaşanan mücadelenin cemaat içinde hoş karşılanmayacağının altını çiziyor.

Öte yandan tövbelerin iptali konusu da tartışma yaratan bir başka konu oldu. Daha önce alınan tövbelerin Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası iptal olduğu yönündeki görüşe katılmayan cemaate yakın kaynaklar, 'tövbe almış' olanların, yeni şeyhin ismini zikrederek ona bağlılıklarını bildirmesinin istendiği belirtildi.

3 KARDEŞ ANLAŞMAMAKTA ANLAŞTI

Menzil cemaatine yakın kaynaklar, 3 kardeşin faaliyetlerine ayrı ayrı devam etme konusunda anlaştığını vurguluyor. Bu durum 'taht kavgası' ve 'mürit kapma yarışının' devam edeceği anlamına geliyor.

Öte yandan kardeşler arasında en güçlü ismin Seyda Saki’nin olduğu öğrenildi. Menzil’in holdinginde yönetici olan Saki’nin devletle bağlantıları en güçlü isim olarak öne çıktığı belirtiliyor.

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