Cem Boyner 'Hayatımda konuşmadım, tanışmıyoruz bile' dedi, Levent Gültekin'den açıklama geldi

Gazeteci Levent Gültekin'in 2018'deki cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak "Gaza geldim. Başta Prof. Dr. Üstün Ergüder olmak üzere pek çok akademisyen, eski siyasetçi, Cem Boyner başta olmak üzere bazı işadamları, aklınıza gelebilecek 40-50 kişi 'Aday ol. Sen girersen muhafazakâr mahalleden en az 2-3 puan oy alırsın. Seçim 2. tura kalır. Bir şans olur' dediler. Çocuk gibi onların gazına geldim ve 'adayım' dedim. Dediğim anda hepsi toz oldu" şeklindeki açıklaması gündem oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Gültekin'in 'toz olduğunu ileri sürdüğü' isimler arasında bulunan Boyner'le konuştuğunu ve "Levent Gültekin'le hayatımda hiç konuşmadım, karşı karşıya gelmedim. Kendisi ile tanışmıyorum bile" dediğini aktardı.

'BU KADAR TARTIŞILMASI ANLAMSIZ'

Gültekin ise kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak "Cem Bey ile telefonda konuştuk, yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız" ifadesini kullandı.

Cem Bey ile ( @cem_boyner) telefonda konuştuk, yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız. — Levent Gültekin (@acikcenk) July 15, 2023

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESELESİ

Gültekin, o dönem cumhurbaşkanı adayı olma niyetini dile getirmiş, ancak daha sonra "Biliyorduk, zordu, farkındaydık, ama imkansız değildi. Fakat iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini 5 güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtim" sözleriyle geri adım atmıştı.