CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti: Masada neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Ziyarette konuşulan konular arasında yaklaşan yerel seçimlerin olduğu tahmin ediliyor.

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i yeniden genel başkan seçilmesinden ötürü tebrik edeceği öne sürüldü.

AKŞENER 'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM' DEMİŞTİ

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından yapılan İYİ Parti 3’üncü Olağan Kurultayı’nda konuşan Meral Akşener’in CHP’yi yönelik ifadeleri ‘sert eleştiri’ olarak yorumlanmıştı.

Akşener burada yaptığı konuşmada, “Altılı Masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakârlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır” demişti.





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Kaynak: Gerçek Gündem