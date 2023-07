Cumartesi Anneleri avukatı Murat Çelik’in işkenceyle gözaltına alınması ile ilgili açıklama: 'Savunma susmadı susmayacak'

Avukatlar, Cumartesi Anneleri'nin avukatı Murat Çelik’in işkence ile gözaltına alınması üzerine Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Dernek temsilcileri başvurunun ardından Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması düzenledi.



Açıklamada söz alan avukat Murat Çelik, "Bu saldırının gerçek tarafı Cumartesi Anneleri'dir. Bu nedenle saldırıyı benim şahsıma ve avukatlara yapılmış olarak görmüyorum" diye konuştu.

'FİZİKİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN DARP EDİLDİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi Anneleri, 954 haftadır olduğu gibi geçtiğimiz Cumartesi günü de kayıplarının hesabını sormak için Taksim'de bir araya geldi ve yine kolluk güçlerinin hukuksuz saldırılarıyla karşılaştı. Anayasaya, temel insan hakları metinlerine, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği apaçık kararlara rağmen, hukuk ayaklar altına alınarak, tamamen siyasi sebeplerle Cumartesi Anneleri her hafta fiziksel şiddete uğruyor, kelepçelenerek gözaltına alınıyor.

1995 yılından beri kayıplarını anmak ve akıbetlerini sormak için süren bu mücadelenin 954. haftasında, hak mücadelesi veren Cumartesi Anneleri'yle birlikte, alandaki polisin hukuksuz saldırısına karşı çıkan meslektaşımız Av. Murat Çelik de işkenceyle gözaltına alındı. Meslektaşımız polisin hukuksuz fiziki müdahalesine karşı çıktığı için darp edildi, saatlerce ters kelepçeyle gözaltında tutuldu!

Biz meslektaşımıza yönelik saldırının münferit olmadığını biliyoruz! Siyasi iktidarın savunmaya yönelik sistemli saldırılarının farkındayız. Bugün Avukat Murat Çelik'e yönelen şiddeti tüm toplumsal davalarda maruz kaldığımız saldırılardan tanıyoruz. Bu saldırılar katmerlenerek artıyor ve kolluk siyasal iktidarın temin ettiği cezasızlık zırhından cesaret alıyor. Müvekkillerimizle görüşmek ve yakalama anından itibaren gerçekleşen ihlalleri tespit etmek istediğimiz her gözaltı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, işçilerin haklarını savunduğumuz için Soma'da, ırkçılığa ve işkenceye karşı çıktığımız için İzmir Geri Gönderme Merkezinde, işkenceye ve ayrımcılığa karşı çıktığımız için Adana Emniyet Müdürlüğünde, 1 Mayıslarda, 8 Martlarda, 25 Kasımlarda ve Onur Yürüyüşlerinde kötü muamele ve işkenceye müdahale ettiğimiz için saldırıya uğrayıp işkenceyle gözaltına alınıyoruz. Siyasal iktidar eliyle baroların bölünerek güçsüzleştirilmeye çalışılmasından Cumhuriyet Başsavcılıkları eliyle avukata yönelik şiddet dosyalarının takipsiz bırakılarak hasır altı edilmesine; OHAL'le derneklerimizin kapatılmasından İçişleri Bakanlığı tarafından bizzat hedef gösterilmemize ve tutuklanmamıza uzanan sistemli saldırının farkındayız ve bugün burada savunmanın sesini daha da büyüteceğimizi, savunmanın geri adım atmayacağını tekrar ilan ediyoruz!

'HUKUKSUZ SALDIRI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Geçtiğimiz Cumartesi günü meslektaşımıza yönelen hukuksuz saldırı hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. Ancak her gün demokratik hak talepleriyle sokağa çıkan yüzlerce insanın maruz kaldığı polis şiddetinin yargı eliyle örtbas edildiğini biliyoruz. Bu nedenle ilan ediyoruz, Avukat Murat Çelik'e uygulanan şiddetin de Cumartesi Annelerinin her hafta engellenen hak mücadelesinin de demokratik talepleriyle sokakta olan herkesin uğradığı şiddetin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Savunmaya saldırıların da işkencenin de yargı eliyle aklanmasına müsaade etmeyecek, bulunduğumuz her alanda işkenceyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Hukukun parçalandığı, insan haklarının yok sayıldığı bu dönemde ısrarla hak mücadelesinin yanında duran savunmanlar mesleğimize ve bize yönelik her türlü saldırının karşısında birlikte duracak, savunma susmadı susmayacak!"

Kaynak: Gerçek Gündem