Yeşil dönüşüm kapsamında Yunanistan'ın kurtulmaya çalıştığı gemileri Türk armatörler aldı

Denizcilik sektörü; Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılmasına yönelik tedbirleri kapsamında yeşil dönüşüme odaklandı.

Bu yeşil dönüşüm kapsamında Yunan armatörler gemi filolarını yenilerken, ömrünün dolmasına 7 yıl kalan gemileri Türk amatörlerin satın aldığı ortaya çıktı.

Hedefte, 2030 yılına dek karbon yoğunluğunun yüzde 40'a kadar indirilmesi bulunmaktaydı. Bu nedenle; ticari gemilerin, eğer yeşil mutabakat kapsamında dönüşümü sağlanmazsa, ömürlerini kısa süre içerisinde dolduracağı ve kullanılamaz hale geleceği belirtilmişti.

YUNANİSTAN'IN KURTULMAYA ÇALIŞTIĞI GEMİLERİ TÜRK ARMATÖRLER ALDI

Yunanistan’ın gemilerini yenilemeye başlamasının ardından, satışına çıkarılan 27 gemiyi Türk amatörler aldı. Türkiye’de AB tartışmaları yeniden alevlenirken Türk firmaların emisyon dönüşümü yapılmamış gemileri satın alması dikkat çekti.

Yenigün’den Alper Temiz’e konuşan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nden bir yetkili, “Süre dolduğunda, dünyadaki bütün gemilerin çevreye duyarlı hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bu gemileri almak akıl kârı değil. Gemilerin uluslararası sulara çıkma süresi 2030'da dolacak. Yunanistan başının çaresine bakmış ve krizi fırsata çevirmiş” ifadelerini kullandı.

Satın alınan gemilerin 7 yıl sonra uluslararası sulara çıkamayacağının altını çizen yetkili, “Bu gemilerdeki emisyon sorunu, dönüştürülme durumunu da beraberinde getiriyor. Emisyon düzenlemesini geçemeyecek çok gemi var. En önemli nokta ise; Türkiye'de gemi sökümünün gerçekleştirildiği tesis, sadece İzmir Aliğa'da bulunuyor. 2030'a dek burada emisyon dönüşümü için büyük harcamalar yapılacak. Aliağa gemi söküm tesisinin kapasitesi yetecek mi” sorusunu sordu.

'SAVAŞIN SÜRESİ BELİRSİZ'

Bazı armatörlerin; "Rusya piyasası bizim elimizde, o nedenle bu gemileri aldık” dediğini aktaran yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortada boş kalmış bir piyasa var. AB Rusya'ya yaptırım uyguluyor ve Türkler bu yaptırımlar nedeniyle boş kalan piyasaya tamamen hakim olmak istiyor. Rus malının taşınması ve gelecek kâr için bu gemilerin ülkeye sokulması ne derece doğru bir hamle bekleyip göreceğiz. Ayrıca bu gemiler eninde sonunda gemi söküme gidecekler. Savaşın süresi ne kadar uzayacak belirsiz. Savaş ortamının yarattığı bir ekonomik boşluğa yatırım yapmak ne derece doğru bunu da bekleyip göreceğiz” diye konuştu.