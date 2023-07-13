Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Hüseyni'nin cenazesine 250 bin kişi katıldı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Menzil Menzil cemaatinin 'şeyh'i, Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

ABDÜLBAKİ EL HÜSEYNİ KİMDİR?

Abdülbaki Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni’nin 5’i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem