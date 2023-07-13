İstanbul'da kurşuna dizilmişti: Sırp çete liderinin ölümü soruşturmasına yeni gelişme

İstanbul Şişli’de, Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen ve izini kaybettiren Barış Boyun çetesinin üyesi Yakup Doğan, yurt dışına kaçmıştı. 8 Eylül 2022’deki olayda motosikleti kullanan kişi olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan Doğan, uzun süreden beri aranıyordu. Sırp ve Karadağ merkezli iki hasım mafya grubunun kanlı hesaplaşmasında para karşılığı taşeronluk yapan Barış Boyun çetesinin firari üyesinin izine Gürcistan’da rastlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dünyanın en azılı uyuşturucu çeteleri arasında başlayan ve uluslararası çete savaşlarına dönen ‘Kavac’ ve ‘Skaljari‘ adlı iki suç ağının husumetiyle ilgili olarak İstanbul Şişli’de öldürülen Sırp çete elebaşı Jovan Vukotiç cinayetine karıştığı ileri sürülen Yakup Doğan’ın Tiflis’te bir adreste olduğunu belirledi. İstihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen çete mensubu ile ilgili bilgiler Gürcistan güvenlik birimlerine gönderildi.

Yakup Doğan, Tiflis polisi tarafından 5 Ekim’de yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu ülkede tutuklanan Doğan, Türkiye’nin talebi üzerine önceki gün Türkiye’ye iade edildi. Artvin’neki Sarp Sınır Kapısı’nda Türk emniyet güçlerine teslim edilen çete mensubu, İstanbul’a getirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan Yakup Doğan, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soruşturmanın önemli isimlerinden Oğuz Halıcı da tır ile İstanbul’dan hareket ederek, 26 Haziran’da Artvin üzerinden Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Balkanlar’ın iki büyük uyuşturucu çetesi arasında başlayan ve uluslararası çete savaşlarına dönen ‘Kavac’ ve ‘Skaljari‘ adlı iki suç ağının ezeli husumetinde Sırp çete elebaşı Jovan Vukotiç, 8 Eylül 2022’de İstanbul Şişli’de öldürüldü.

Cinayetin ardından başlatılan zincirleme operasyonlarda 13 kişi yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Sırp ve Karadağ merkezli iki hasım mafya grubunun kanlı hesaplaşmasında para karşılığı taşeronluk yapan çetenin elebaşı Barış Boyun İtalya’da bulurken, taşeron çetenin firari üyelerinin izini süren polis son olarak olayda motosikleti kullanan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Yakup Doğan’ın Tiflis’te olduğunu belirledi. Elde edilen istihbari bilgiler ile yeri tespit edilen çete mensubunun yakalanması için Gürcistan güvenlik birimleriyle temasa geçildi. Yakup Doğan, Tiflis polisi tarafından 5 Ekim’de Gürcistan’da yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli önceki gün de Türkiye’ye iade edildi.

Kaynak: İHA