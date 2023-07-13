Menzil şeyhinin ölmesi taht kavgası başlatır mı? 'Taht kavgasından dolayı selamı kestiler'

Menzil Cemaati'nin lideri Abdülbaki Erol, tedavi gördüğü hastanede öldü. Menzil’in yeni liderinin kim olacağı merak konusu olurken, gazeteci Barış Terkoğlu daha önce yaşananların perde arkasını anlattı.

Halktv’deki bir programda konuşan Terkoğlu, Menzil’de yaşanması muhtemel taht kavgalarına değindi. Abdulbaki Erol'un oğlu olan Saki Erol’un Menzil’in yeni şeyhi olması beklenirken, Terkoğlu canlı yayında şunları anlattı:

"Bundan sonra olacak şey şu Erol'un cenazesinde çok büyük bir kalabalık olacak. Siyasi isimleri de orada göreceğiz. Bundan sonra ise gelecek isim ise Saki Erol. Halife olarak yerini ona bıraktı. Bu tarikatlarda şeyh hayatını kaybettiğinde postnişi, hırkası ya oğluna veriliyor ya da oğlu olmayanların damadına veriliyor. Bu tarikat meselesini bizim anlamamız için çok önemli bir nokta var burada. Demek ki tarikatta bir miras hukuku var. Tarikatta bir ilim, iman, din alakası olsa bu iş şuraya gider. O yolda feneri kim tutar dini en iyi bilen, Kur-an'ı en iyi bilen tutar. O zaman soruyorum niye onlar değil de, kardeş, torun geliyor?

‘SİZİN VAZİFENİZ ŞEYHİN AİLESİNE KÖLELİK ETMEKTİR’

Şuan ölen Abdulbaki Erol'un yeğeni şöyle bir konuşması var; sizin vazifeniz şeyhin ailesine kölelik etmektir. Menzil'de tahta oturma görüntüleri, şatafat görüntüleri, uzun lüks araç konvoyları görüntülerinin ardından bir lokma bir hırka diyen, hasır üstüne yatan Peygamberin devamcısı olduğunuzu söylerken, öteki taraftan altın tahtlarda oturup iman dağıtacaksınız. Kamuoyunda soru işaretleri doğunca siz o aileye kölelik edeceksiniz dedi. Düşünün ki İslam köleliği kaldırmış. Bu açıdan bakıldığında din nerde, imam nerde, sistem nerde? Ama neden biz bunu tartışıyoruz. Şeyh uçmaz, mürid uçurur.

‘TARİKATLAR GÜCÜNÜ MÜRİTLERİNİN PARASAL GÜCÜNDEN VE SİYASİ GÜÇLERİNDEN ALIYOR’

Tarikat ve cemaatler gücünü müritlerin yanında, onların holdinglerinden, parasal gücünden ve siyasi güçlerinden alıyor.

Bu cemaat 2 ye bölündü. Şimdiki ölen amca ile yeğen Fevzeddin Erol arasında bir taht kavgası yaşandı. Yeğen Fevzeddin Erol Eskişehir'e gitti. Eskişehir'deki yeğen dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Sağlık Bakanı Recep Akdağ bizim yanımızda büyüdü diye konuştu. Şimdi selam bile vermiyorlar. Neden selam vermiyorlar? Çünkü bu iki bakan o kadar Menzil şeyhine bağlı ki, yeğeni taht kavgasından dolayı o tarafa gitti diye selamı kestiler. Biz Menzil'den kopunca onlar da bizden koptu diyor. Yine Fevzeddin Erol; bugün işim Sağlık Bakanlığı'na düşerse beni muayene bile etmezler. Bu yüzden biz devlet hastanesine değil, özel hastanelere gidiyoruz.''