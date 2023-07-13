Japonya’da şiddetli yağışlarda ölü sayısı artıyor

Japonya’nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletlerinde etki gösteren şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükselirken 123 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

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Japonya’nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletleri, dün akşam saatleri itibariyle şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 7’ye yükselirken birçok yerleşim yeri, yol ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Toyama eyaletinin merkezi Toyama şehrinde 102 bin, Fukui eyaletindeki Katsuyama şehrinde 21 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Toyama’daki Oyabe Nehri için sel alarmı verildi. Ishikawa, Toyama ve Fukui’deki diğer bazı nehirlerde de su seviyelerinin kritik seviyeye ulaştığı açıklandı.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların bugün de etkisini devam ettirebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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