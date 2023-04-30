Soylu mitingi öncesi YSP bayrakları kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Fatih'te düzenleyeceği miting öncesi Yeşil Sol Parti'nin bayrakları kesildi.

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Soylu mitingi öncesi YSP bayrakları kesildi

Seçimlere iki hafta kala siyasi partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ederken; her geçen gün tansiyonda yükseliyor. 

SOYLU MİTİNGİ ÖNCESİ YSP BAYRAĞI KESİLDİ

Bugün ise İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul'un Fatih ilçesinde mitingde yurttaşlarla bir araya gelecek. 

Miting öncesi alanda Yeşil Sol Parti'nin bayrakları kesildi.

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