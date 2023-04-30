Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: 'Ya biz o şirketle görüştük...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde muhalefeti hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: 'Ya biz o şirketle görüştük...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde konuştu. 

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "İstanbul'u çöp dağlarından, çamurlardan, susuzluktan kurtardık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin sözlerine yanıt verdi. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

Ankara ne darbeye ne vesayete teslim oldu. 15 Temmuz'u hatırlayın. Ölüm saçan uçaklar geçerken Ankara dimdik ayakta durdu.

Bunların yanında İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de aldılar. Önce 6'lı masaydı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.

Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

Bay bay Kemal sen talimatı Kandil'den alıyorsun. Kandil 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz'. Ben de diyorum ki bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri, il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor. 

Reklam yerine hizmet yaptık.

Şimdi tutturmuş Atatürk Havalimanı'nın ABD'deki bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li bir şirketin sahipleri ben onlarla görüştüm. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz, kapımız açık. Hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç. "

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Recep Tayyip Erdoğan AKP seçim 2023
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