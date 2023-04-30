Bir Bahçeli klasiği: Muhalefete hakaretler yağdırdı, tehdit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için Karabük’te düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli’nin hedefinde her zamanki gibi muhalefet vardı.

Rakiplerine hakaretler yağdıran ve "Münafık muhterisler" diye bahseden Bahçeli, “’Geliyor gelmekte olan' masalını anlatan, ‘sana söz’ aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz" dedi.

“ZİLLETE DÜŞENLERE HÜKMÜ ŞAFAK SÖKENE KADARDIR”

Bahçeli, Karabük Mitingi'nde konuştu. Bahçeli şunları kaydetti:

“İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında, zilletin çıkmaz sokaklarında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs’ta yırtılıp atılacaktır. Nitekim zillete düşenlerin hükmü şafak sökene kadardır. Karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında PKK ve FETÖ takviyeli zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN İKİNCİ DÖNEMİNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 14 Mayıs’tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci dönemine geçmiş olacağız. Yine 14 Mayıs’ta bir yanda 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı seçeceğiz, diğer yanda 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN' MASALINI ANLATAN, 'SANA SÖZ'ALDATMASIYLA AVUNAN MÜNAFIK MUHTERİSLERE SESLENİYORUM"

Tıpkı Ergenekon’da demir dağları eriten ateş gibi, karşımıza çıkartılan engelleri inancımızla aşıyoruz. “Geliyor gelmekte olan” masalını anlatan, “sana söz” aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Buğdayımız var demesinler ambara girmeyince, geliyorum demesinler Karabük’ü görmeyince. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’yi hep birlikte “Herkes Eşittir Türkiye” anlayışıyla “Lider Ülke” yapma azim ve amacındadır.

Vesayetçi anlayışın tortuları varlığını sürdürse de artık darbe ve demokrasi dışı arayışlardan, millet egemenliğini hiçe sayan yerli ya da yabancı aktörlerin kirli hesap ve kumpaslarından iz bırakılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet iradesinin mutlak üstünlüğü güvenceye kavuşturulmuştur. Hamd olsun aşı tutmuştur. Verilen emekler boşa gitmemiştir.

"SİYASİ İSTİKRAR ÇELİKLEŞMİŞ, KAVGA VE KUTUPLAŞMA BATAKLIĞI KURUMAYA YÜZ TUTMUŞTUR"

Siyasi istikrar çelikleşmiş, kavga ve kutuplaşma bataklığı kurumaya yüz tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzlaşma kültürünün siyasette hâkim olmasını sağlamıştır. Parlamenter Sistemin prangalarından, kısır tartışmalarından Türkiye’nin kurtulması yeni hükümet sistemiyle temin edilmiştir. Milletimize ve ülkemize yönelik siyasî ve ekonomik operasyonlara etkin bir şekilde karşılık verilmesinin vasatı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği nevzuhur Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geri dönmektir. Başka bildiği bir şey yoktur. Halbuki eski çamlar çoktan bardak olmuştur. Türk milleti geçmişten ders çıkarmakla birlikte geleceğe iyimser ve ümitvar bakmaktadır.

"PARLAMENTER SİSTEM DEMEK, SİYASİ ANLAŞMAZLIK VE KRİZ DEMEK"

Parlamenter Sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter Sistem demek, istikrarsızlığın ve irade gasplarının etkinliği demektir. Parlamenter Sistem demek, koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Türk milleti, tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle ve hükmü şahsiyetiyle müzahir ve mutabık yeni bir sistemi hür iradesiyle kabul ve tasdik etmiştir. Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir. Parlamenter Sistemi vaat edenlerin siyasi vizyonu ve ekonomik projesi meflûçtur. Aynı zamanda geleceği ve milli gerçekleri okuma kabiliyeti de sakat ve sancılıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkemizin ve milletimizin hayrına ağzından tek bir söz çıkmamıştır. Parlamenter Sisteme geri dönmeyi tasarlamak, aynı şekilde birbirini takip eden seçim-halkoylaması-seçim sacayağında Türkiye’nin en az 10 yılını çalmayı, tarihin gerisine düşürmeyi planlamak demektir.

"ZİLLET İTTİFAKI, ZALİMLERİN OYUN UŞAĞIDIR"

Zillet ittifakı, zırvanın tutsağıdır. Zillet ittifakı, zalimlerin oyun uşağıdır. Zillet ittifakı, terör örgütlerinin, küresel çıkar gruplarının, tefecilerin, Türkiye alerjisi hastalık noktasına ulaşmış mihrakların Truva Atı’dır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunlara teslim edilecek bir ülke yoktur. Bunların sonu da sonucu da yoktur. Değerli Kardeşlerim, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle siyasi istikrar hamd olsun kurumsallaşmıştır. Türkiye efradını cami ağyarını mani yeni yönetim sistemiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir. Koalisyonlar devri kapanmıştır, fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı aralamanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiştir, fakat zillet ittifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir.

"PARLAMENTER SİSTEM GÜNAHIYLA SEVABIYLA TÜRKİYE ŞARTLARINDA MİADINI DOLDURMUŞ"

Parlamenter Sistem günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkanı ise kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yönetim hayatımıza kalıcı bir soluk, güçlü bir irade, hızlı karar alma mekanizması kazandırmış, köklü bir reform olarak milletimizin baş tacı haline gelmiştir.

Soruyorum sizlere: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etsin diyor musunuz? Cumhur İttifakı’nın güçlü Türkiye mücadelesine onay veriyor musunuz? (Milliyetçi Hareket Partisine destek olacak mısınız? Hay maşallah, Allah razı olsun sizlerden. İradeniz irademizdir, bu evetleriniz 14 Mayıs’ın zafer müjdesidir. Zafer Karabük’ün olacaktır. Zafer Türk milletinin olacaktır. Zafer Türkiye’nin hanesine yazılacaktır. Sefer bizden zafer de Allah’tandır. HDP/PKK/FETÖ’yle yol birliği, hedef birliği, siyaset birliği yapanlar gelsinler de Karabük’ün kabaran coşkusuna baksınlar.

"NE CHP ESKİ CHP’DİR NE İYİ PARTİ YERLİ VE MİLLİDİR, NE DE TÜRK MİLLETİ ZİLLETE MÜSAADE EDECEKTİR"

Yeminli Türkiye düşmanlarının kapılarında icazet arayanlar, oturdukları masaya kumar masası diyenler gelsinler de Karabük’ün heybetinden ibret alsınlar Cumhuriyet’in hakkını ve hukukunu müdafaa edecek zillet değil millettir, cumhurun ruh köküdür, onun siyasi onuru Cumhur İttifakı’dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP’dir, ne İYİ parti yerli ve millidir, ne de Türk milleti zillete müsaade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız.”