Gerçek Gündem İzmir'de: Gündoğdu Meydanı, Millet İttifakı'nın büyük mitingine akın eden İzmirlilere yetmedi

GERÇEK GÜNDEM - MUZAFFER AYHAN KARA/

Millet İttifakı, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük miting için bir araya geliyor. İzmirliler mitingden saatler öncesinde Gündoğdu Meydanı'na akın etti.

Millet İttifakı'nın büyük mitingine 3 saat kala İzmir'de Kordon on binlerce İzmirli ile doldu. İlerleyen saatlerde Kordon şeridi Pasaport'tan limana kadar dolarken yurttaşlar için çok sayıda led ekran kuruldu. Kürsü dün gerçekleştirilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi nedeniyle Kordon'un Pasaport tarafının başında kuruldu.

Miting öncesinde İzmirliler Edip Akbayram, Tarkan şarkılarıyla büyük mitingin coşkusunu yaşıyor. 14.45'te başlayan DJ performanslı kareografiye eşlik eden Kordon'u dolduran İzmirliler tarihe geçecek gösterilere imza attı. Memleketim ve İzmir Marşı Kordon'da hep bir ağızdan söylendi

Kordon'daki DJ performansı bayrak gösterileri ile 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile tamamlandı. Mitingin başlamasının ardından da binlerce kişi alana akın etmeyi sürdürdü.

Sunucu Barış Bozkurt 28. Dönem İzmir Milletvekili adaylarıyla belediye başkanlarını anonslar ile platforma çağırdı.

Miting alanını her yaştan İzmirliler doldururken sunucu Barış Bozkurt, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa'dan yeniden milletvekili adayı olan Özgür Özel'i anons ettiğinde alandan yoğun alkışlar yükseldi.

İzmirliler toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk nedeniyle saat 16.00'ı geçtiğinde de mitinge gelmeyi sürdürdü. İzmirlilerin Kordon'da, Gündoğdu'da miting alanına girebileceği yer kalmadı. Barış Bozkurt, mitinge gelmeye devam eden İzmirlilerin alana giriş noktalarında konumlamasını istedi. Kentte Toplu ulaşım seferleri ringe çevrildi. Vilayet ve Pasaport İskelesi de miting nedeniyle kapalı.

Alandaki on binler hep birlikte kalp işareti yaptı.

Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes Havalimanı'ndan Üçkuyular İskelesi’ne gelerek burada kendisini karşılayan Tunç Soyer ile birlikte şehir içi deniz ulaşımını yapan vapurla Pasaport İskelesi’ne geldi.