Erdoğan ve Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğini konuşmuş

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde yeni anayasanın da gündeme geldiğini açıkladı.

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Erdoğan ve Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğini konuşmuş

Rudaw'da yer alan habere göre, HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 'yeni Anasaya' hakkında konuştuklarını açıkladı. Yapıcıoğlu, Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, 12 Eylül döneminden kalma anayasada köklü değişiklik gerektiğini söylerken, yeni anayasanın hazırlanmasında söz sahibi olmak istediklerini ima ederek şunları söyledi:

"Biz mutlaka çözülmesi gereken sorunlarımız olduğunu ve çözüm için de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Ama bu anayasa sadece bir taraf veya bir parti tarafından yazılarak 'işte anayasa bu olmalı' şeklinde olmamalı. Madem farklılıklarımız var, bir çok siyasi parti var, bu da çok taraflı bir çalışma, o zaman muhatap olan herkes bir masa etrafında toplansın, görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini ortaya koysun, herkesi temsil eden bir anayasa yazılsın ki herkes içinde kendini bulabilsin diyoruz."

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HÜDAPAR AKP Recep Tayyip Erdoğan
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